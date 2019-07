Orbán: Illiberális demokrácia helyett keresztény szabadság

Orbán Viktor 5 évvel azután, hogy meghirdette az illiberális demokráciát Tusványoson, megkísérelte ugyanott megmagyarázni, mit is ért ez alatt. Beszélt arról is, hogy szerinte miért gyűlölik őket a liberálisok, és még a román vezetésnek is gesztust tett.