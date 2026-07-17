Másodfokú figyelmeztetést is kiadtak az érkező zivatarok miatt

Pénteken a sok napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, délelőtt még nem valószínű csapadék, majd a déli óráktól főként az Északi-középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor, zivatar kialakulhat, írja a Kiderül.

Zivatarrendszer érkezik

Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik.

37 fok is lehet

A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérséklet marad.A csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

A HungaroMet Zrt. felhőszakadás, zivatar és magas középhőmérséklet miatt is adott ki figyelmeztetést az ország egyes részeire: