Vitézy Dávid az Árpád-hídi halálos gázolás helyszínén: konzultációt indítunk, lehessen-e szabadságvesztéssel szankcionálni az illegális versenyzést

Vitézy Dávid azzal kezdte csütörtök délutáni sajtótájékoztatóját az Árpád-hídon, hogy 2023 nyarán egy egész országot megrázó halálos balesetet okozó gyorshajtás helyszíne volt ez, ezért jelenti be a kormány közlekedésbiztonsági lépéseit éppen itt. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a közlekedésbiztonsági lépések célja, hogy minél több életet meg tudjanak „menteni a felesleges közúti halálozás miatt bekövetkező veszteségekből”.

„Ezért indított egyeztetést a kormány” – hangsúlyozta Vitézy. A kérdőív itt elérhető, és szeptember elejéig lehet kitölteni, utána pedig ezek alapján jogszabályi módosítások jönnek.

Vitézy hangsúlyozta: ez nem a KRESZ átalakításáról szóló kérdőív lesz, hanem egyelőre csak néhány speciális, közlekedésbiztonsági területre kiterjedő konzultáció. A konzultációban megkérdezik az állampolgárokat arról, hogy

lehessen-e akár szabadságvesztéssel szankcionálni az illegális versenyzést

ha valaki kirívó közlekedési szabálytalanságot követ el– gyorshajtás, ittas vezetés –, akkor felmerülhessen-e az autó elkobzása súlyos jogsértés esetén

szigorúbb büntetés legyen-e a visszaeső gyorshajtók esetében

támogatnák-e a magyarok a progresszív közúti bírságok bevezetését, amely azt jelentené, hogy mindenki a fizetési /vagyoni szintjéhez mérten kapjon büntetést

átlagsebesség-mérés alapján bírságoljanak-e a jövőben

A kérdőív kitér az elektromos rollerekre, amely területen gyors beavatkozás szükséges Vitézy Dávid szerint. Itt arról kérdeznének, hogy

bevezessék-e a 25 kilométeres sebességkorlátot

a fejvédőt kötelezővé kellene-e tenni

legyen-e életkori korlát az elektromos rollerek vonatkozásában

Vitézy hangsúlyozta, hogy nem az a cél, hogy növeljék az állam bevételét, hanem életeket akarunk megmenteni, el kell kerülni a súlyos sérüléseket. Hozzátette: a bírságbevételek egy részét az önkormányzatok kapják meg. Arról is beszélt a miniszter, hogy ezekben az ügyekben Lázár János 2023-ban azonnali lépést ígért, ennek ellenére nem tett semmit.