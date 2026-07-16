vitézy dávidközlekedésbiztonsággyorshajtás
Belföld

Vitézy Dávid az Árpád-hídi halálos gázolás helyszínén: konzultációt indítunk, lehessen-e szabadságvesztéssel szankcionálni az illegális versenyzést

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 16. 17:45
Adrián Zoltán / 24.hu

Vitézy Dávid azzal kezdte csütörtök délutáni sajtótájékoztatóját az Árpád-hídon, hogy 2023 nyarán egy egész országot megrázó halálos balesetet okozó gyorshajtás helyszíne volt ez, ezért jelenti be a kormány közlekedésbiztonsági lépéseit éppen itt. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a közlekedésbiztonsági lépések célja, hogy minél több életet meg tudjanak „menteni a felesleges közúti halálozás miatt bekövetkező veszteségekből”.

„Ezért indított egyeztetést a kormány” – hangsúlyozta Vitézy.  A kérdőív itt elérhető, és szeptember elejéig lehet kitölteni, utána pedig ezek alapján jogszabályi módosítások jönnek.

Vitézy hangsúlyozta: ez nem a KRESZ átalakításáról szóló kérdőív lesz, hanem egyelőre csak néhány speciális, közlekedésbiztonsági területre kiterjedő konzultáció. A konzultációban megkérdezik az állampolgárokat arról, hogy

  • lehessen-e akár szabadságvesztéssel szankcionálni az illegális versenyzést
  • ha valaki kirívó közlekedési szabálytalanságot követ el– gyorshajtás, ittas vezetés –, akkor felmerülhessen-e az autó elkobzása súlyos jogsértés esetén
  • szigorúbb büntetés legyen-e a visszaeső gyorshajtók esetében
  • támogatnák-e a magyarok a progresszív közúti bírságok bevezetését, amely azt jelentené, hogy mindenki a fizetési /vagyoni szintjéhez mérten kapjon büntetést
  • átlagsebesség-mérés alapján bírságoljanak-e a jövőben

A kérdőív kitér az elektromos rollerekre, amely területen gyors beavatkozás szükséges Vitézy Dávid szerint. Itt arról kérdeznének, hogy

  • bevezessék-e a 25 kilométeres sebességkorlátot
  • a fejvédőt kötelezővé kellene-e tenni
  • legyen-e életkori korlát az elektromos rollerek vonatkozásában

Vitézy hangsúlyozta, hogy nem az a cél, hogy növeljék az állam bevételét, hanem életeket akarunk megmenteni, el kell kerülni a súlyos sérüléseket. Hozzátette: a bírságbevételek egy részét az önkormányzatok kapják meg. Arról is beszélt a miniszter, hogy ezekben az ügyekben Lázár János 2023-ban azonnali lépést ígért, ennek ellenére nem tett semmit.

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