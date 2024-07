Egy éve történt az Árpád hídi gázolás: vádemelés nincs, a kerékpáros halálát okozó Mercedes sofőr szabadon járhat Budapesten

2023. július 1-je hajnalán – azaz éppen egy évvel ezelőtt – történt az a tragikus baleset, amelynek során egy Mercedes letarolta a szalagkorlátot az Árpád hídon, és halálra gázolt egy ott szabályosan közlekedő kerékpárost.

A végzetes balesetet a rendőrség szerint egy spontán kialakult verseny okozta, melyben a Mercedes mellett két BMW vett részt, és mindhárom jármű jelentősen átlépte a sebességhatárt. A hajsza során a csaknem 700 lóerősre feltuningolt Mercedes sofőrje elvesztette uralmát a járműve fölött, és a szalagkorlátot átszakítva belerohant a kerékpárúton bicikliző 26 éves férfiba, aki ennek következtében kettős végtagvesztést szenvedett, és a kórházba szállítása után meghalt.

A RACE-001-es rendszámú sportautó 34 éves sofőrjét nem sokkal később letartóztatták, ám már tavaly októberben szabadult a börtönből, és bűnügyi felügyeletbe került nyomkövetővel a lábán.

A 24.hu megtudta, hogy azóta ezen is enyhített a bíróság. A férfival szemben már csak annyi kényszerintézkedés van érvényben, hogy nem hagyhatja el Budapest közigazgatási határát. Vagyis szabadon mozoghat a fővárosban, még ha a nyomkövetőt továbbra is viselnie kell.

A Fővárosi Főügyészségtől megtudtuk, fellebbeztek a döntés ellen. Közölték azt is, hogy az ügyben még folyamatban van a nyomozás, tehát egyelőre nem emeltek vádat. Mint már korábban megírtuk, két gyanúsított van: a Mercedes sofőrjét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, a versenyzésben résztvevő egyik BMW sofőrjét közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítja a rendőrség. Utóbbi gyanúsított szabadlábon védekezik.

Úgy tudjuk, a vádemelés előtt még azt is vizsgálják a hatóságok, hogy a BMW-sofőr magatartása okozott-e tartós károsodást a versenyben elől haladó Mercedes vezetőjének. A társadalmat megrázó balesetről a rendőrség videót is közölt, melyen látható, hogy a Mercedes felborult az ütközés után, és körülbelül 70 métert pörgött a tetején, végül a két mögötte érkező BMW közül a másodikba csapódott bele.

Az igazságügyi szakértői vélemény alapján a Mercedes legalább 137 kilométer/órával haladt, noha csak 70 kilométeres sebesség megengedett a hídon.

Azt is megállapították, hogy az autó menetstabilizátora ki volt kapcsolva. Azt pedig vizsgálják, hogy a feltuningolt autók közül bármelyik esetében felmerül-e, hogy illegálisan növelték az autó teljesítményét. A 34 éves Mercedes-sofőr beismerte bűnösségét, de tagadta a versenyzést a vallomásában. Azt elismerte, hogy gyorsan ment, de állítása szerint csak azért taposott a gázba, mert túl közel ért hozzá a mögötte gyorsan érkező BMW.

A Mercedest vezető férfi egyébként már máskor is balesetezett, 13 büntetőpontja volt. Ennek azért van jelentősége, mert ez az a pillanat, amikor a nyilvántartást vezető hatóság értesíti a járművezetőt, hogy a pontjainak száma kritikus szintet ért el, és tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, egyben figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire is. Ez alapján a Mercedes sofőrjét már értesíteni kellett, hogy ha nem vigyáz, ugorhat a jogosítványa. Arról nincs információnk, hogy az önkéntes utánképzés lehetőségével élt-e.

Beszédes adat, hogy a járműnyilvántartás szerint az egyedi rendszámú E63 AMG S típusú Mercedes gyárilag 450 kilowatt, vagyis 612 lóerős teljesítményű, ami alig marad el a Forma-2-es bajnokság versenyautóinak teljesítményétől. Ráadásul a rendőrség közlése szerint az autót teljesítményét 690 lóerőre tuningolták fel.

A majd’ négyezer köbcentis, V8-as biturbó motorral szerelt járművet 2018 nyarán helyezték forgalomba Magyarországon. A sofőr a közösségi oldalak tanúsága szerint legális gyorsulási versenyeken is részt vett. A Reddit egyik felhasználója fotót is közzétett arról, hogy egy tököli gyorsulási versenyen szerepelt a szürke Mercedes. Az E63 AMG S típust a vezess.hu stábja is tesztelte 2016 végén. Az autót úgy jellemezték, hogy az olyan, mint „egy zongorahúrra helyezett dinamitrúd, ami minden pillanatban arra vár, hogy meggyújtsuk a kanócot.”

A történtek után a Magyar Kerékpárosklub számos civil szervezettel együtt megemlékezéssel egybekötött tüntetést szervezett a biciklisek és gyalogosok védelméért. Az eseményről az alábbi videónkban számoltunk be.