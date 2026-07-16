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A következő élő közvetítés része Kormánytájékoztató: Jön a Szent István vidékfejlesztési program, Tanács Zoltán minisztériumában bűncselekmény gyanúját is felvető szerződéseket találtak

Tanács Zoltán: Túlárazott szerződéseket találtak, ami felveti a bűncselekmény gyanúját

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 16. 15:37
Mohos Márton / 24.hu

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta: feljelentést tettek a oktatásban használt szoftverek (Kréta, Neptun rendszer) egyeduralmával kapcsolatban. Azt mondta, előnytelen szerződésekre bukkantak, ezen szoftverek piacán az elmúlt években megszűnt a verseny.

Indokolatlanul magas árakat is találtak a szerződésekben, ami előnytelen helyzetbe hozta az államot, valamint teljesen kiszolgáltatta az intézményeket ezeknek a rendszereknek, ezért a kormány a mai napon megtette a feljelentést.

A választások előtti hónapban közel 20 milliárd forintos szerződést kötött az állam ezen a piacon. Tanács Zoltán szerint a hatóságok dolga megítélni, hogy mi történt ebben a témában.

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