Tanács Zoltán: Túlárazott szerződéseket találtak, ami felveti a bűncselekmény gyanúját

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta: feljelentést tettek a oktatásban használt szoftverek (Kréta, Neptun rendszer) egyeduralmával kapcsolatban. Azt mondta, előnytelen szerződésekre bukkantak, ezen szoftverek piacán az elmúlt években megszűnt a verseny.

Indokolatlanul magas árakat is találtak a szerződésekben, ami előnytelen helyzetbe hozta az államot, valamint teljesen kiszolgáltatta az intézményeket ezeknek a rendszereknek, ezért a kormány a mai napon megtette a feljelentést.

A választások előtti hónapban közel 20 milliárd forintos szerződést kötött az állam ezen a piacon. Tanács Zoltán szerint a hatóságok dolga megítélni, hogy mi történt ebben a témában.