Szijjártó a BYD-nál: Magyar Péter szerint felveti a korrupció gyanúját

A Kréta- és Neptun-ügyben a Telex kérdésére reagálva Tanács Zoltán elmondta: azt még nem vizsgálták, hogy a magyar adófizetőket érte-e kár a bűncselekményeket is felvető szerződések ügyében.

A BYD-val kapcsolatban Magyar Péter elmondta: az ott dolgozók is meglepődtek, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter a kínai autógyárhoz igazolt. Az RTL kérdésére a miniszterelnök elmondta: ilyen egy demokráciában nem történhet, hogy egy nemzetközi multinacionális céghez egy olyan exminiszter megy el dolgozni, aki a vállalat állami támogatásait lobbizta ki. A miniszterelnök szerint ez felveti a korrupció gyanúját.

Én biztos vagyok benne, hogy a hatóságok ezt majd vizsgálni fogják

– mondta Magyar.