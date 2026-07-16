azbesztszennyezésgajdos lászlókormánykormányszóvivői tájékoztató
A következő élő közvetítés része Kormánytájékoztató: Jön a Szent István vidékfejlesztési program, Tanács Zoltán minisztériumában bűncselekmény gyanúját is felvető szerződéseket találtak

Szijjártó a BYD-nál: Magyar Péter szerint felveti a korrupció gyanúját

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 16. 16:11
Mohos Márton / 24.hu

A Kréta- és Neptun-ügyben a Telex kérdésére reagálva Tanács Zoltán elmondta: azt még nem vizsgálták, hogy a magyar adófizetőket érte-e kár a bűncselekményeket is felvető szerződések ügyében.

A BYD-val kapcsolatban Magyar Péter elmondta: az ott dolgozók is meglepődtek, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter a kínai autógyárhoz igazolt. Az RTL kérdésére a miniszterelnök elmondta: ilyen egy demokráciában nem történhet, hogy egy nemzetközi multinacionális céghez egy olyan exminiszter megy el dolgozni, aki a vállalat állami támogatásait lobbizta ki. A miniszterelnök szerint ez felveti a korrupció gyanúját.

Én biztos vagyok benne, hogy a hatóságok ezt majd vizsgálni fogják

– mondta Magyar.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Elmarad a hétvégére tervezett Balaton-átúszás
Róna Péter: Ez Magyar Péter első tévedése
Ez okozta Sam Neill halálát
Kvíz: ismerd fel a menzakajákat! – 2. felvonás
Soproni Tamás: Minden létező csatornán azt üzenik a lakosok, hogy romlik a helyzet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik