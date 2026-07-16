Magyar Péter: Jön a Szent István vidékfejlesztési program

Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. A Tisza azt vállalja, hogy 10 településenként 1 milliárdnyi forrást ajánlanak a Magyar Falu Programon és a Versenyképes Járások Programon felül vidékfejlesztésre. Céljuk, hogy elősegítsék a helyben történő munkavállalást, a vidéki infrastruktúra és életszínvonal fejlesztését. Átfogó egyeztetést kezdeményeznek a polgármesterekkel és a lakossággal, hogy tényleg érdemi fejlesztéseket tudjanak megvalósítani a kistelepüléseken.

Ezzel párhuzamosan elindítanak kísérleti projekteket az ország különböző részein, ahol egyedi megoldást igénylő problémákat tapasztalnak. Együttműködő, fejlődő, közösségvezért országot szeretnének építeni, ezért fontosak az egyeztetések és a kísérleti programok a miniszterelnök szerint.