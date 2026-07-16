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Belföld

Arccal a földre lökte a 9 éves gyereket a poroszlói iskolaőr, most vádat emeltek ellene

admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 16. 08:08
Közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt emelt vádat a Füzesabonyi Járási Ügyészség egy poroszlói iskolaőr ellen. A vád szerint a férfi a folyosó kövezetére lökött egy kilencéves tanulót, aki éppen a saját osztályterme felé tartott.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott a 2021. évtől kezdődően a poroszlói általános iskolában fegyveres biztonsági őrként látott el szolgálatot.

2025 májusában egy tanítási napon az iskolaőr felszólította a kilencéves sértettet arra, hogy hagyja el a másik osztály tantermét, ahová egyébként a szünetben tanári engedéllyel ment be.

A kiskorú sértett az iskolaőr kérésének eleget tett, és a saját tanterme felé indult. A vádlott felelősségre vonta a kiskorú sértettet, majd őt a tarkójánál fogva a földre lökte. A bántalmazás következtében a kiskorú sértett arccal a folyosó padlójára esett, azonban sérülése nem keletkezett.

Felfüggesztett kér az ügyészség

A vádlott közfeladatot ellátó személyként teljesített szolgálatot, feladata tanítási időben az intézmény területén az adott nevelési-oktatási intézmény rendjének fenntartása volt. E körben az intézmény, valamint a tanulók, továbbá az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenységére abbahagyására szólíthatta fel, és igazoltathatta.

A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, pártfogó felügyelet elrendelésére és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt az iskolaőrrel szemben.

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