Baross Gábor vasútfejlesztési program

180 éves a magyar vasút, ennek okán a kormány elindítja a Baross Gábor vasútfejlesztési programot, amivel új vasúti kocsik beszerzését és vasúti pályák felújítását végzik majd, amivel jelentősen felgyorsulhat a kötöttpályás közlekedés. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a jövő héten nyújt átfogó sajtótájékoztatót. A kormány elindított egy társadalmi egyeztetést a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban is, ami már elérhető a kormány honlapján. Céljuk csökkenteni a halálos és komoly sérülést okozó közlekedési balesetek számát.

Nem a büntetések kiszabása, hanem a biztonságos közlekedés megteremtése a cél

– mondta Magyar Péter.