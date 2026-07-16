azbesztszennyezésgajdos lászlókormánykormányszóvivői tájékoztató
A következő élő közvetítés része Kormánytájékoztató: Jön a Szent István vidékfejlesztési program, Tanács Zoltán minisztériumában bűncselekmény gyanúját is felvető szerződéseket találtak

Baross Gábor vasútfejlesztési program

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 16. 15:50
Mohos Márton / 24.hu

180 éves a magyar vasút, ennek okán a kormány elindítja a Baross Gábor vasútfejlesztési programot, amivel új vasúti kocsik beszerzését és vasúti pályák felújítását végzik majd, amivel jelentősen felgyorsulhat a kötöttpályás közlekedés. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a jövő héten nyújt átfogó sajtótájékoztatót. A kormány elindított egy társadalmi egyeztetést a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban is, ami már elérhető a kormány honlapján. Céljuk csökkenteni a halálos és komoly sérülést okozó közlekedési balesetek számát.

Nem a büntetések kiszabása, hanem a biztonságos közlekedés megteremtése a cél

– mondta Magyar Péter.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Elmarad a hétvégére tervezett Balaton-átúszás
Róna Péter: Ez Magyar Péter első tévedése
Ez okozta Sam Neill halálát
Kvíz: ismerd fel a menzakajákat! – 2. felvonás
Soproni Tamás: Minden létező csatornán azt üzenik a lakosok, hogy romlik a helyzet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik