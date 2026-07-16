A miniszterelnök elmondta: a kormány felmondta a Balásy Gyula cégével kötött szerződéseket az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán. Az Orbán-kormány eddig 17 milliárdot költött az ünnepségre, Magyar Péter szerint túlárazott szerződéseket kötöttek a Balásy-féle Lounge-csoporttal. A Tisza most ennek a töredékéből, 4,3 milliárd forint körüli összegből szervezi meg az ünnepséget. A programsorozat legfontosabb eseményeként valamivel rövidebb tűzijátékra, drónshowra és fényjátékra kerül majd sor az államalapítás ünnepének alkalmával.
A következő élő közvetítés része Kormánytájékoztató: Vizsgálják Szijjártó Péter és Oroszország kapcsolatát, Tanács Zoltán minisztériumában bűncselekmény gyanúját is felvető szerződéseket találtak
A Tisza negyed annyiért szervezi meg az augusztus 20-i tűzijátékot, mint Orbánék
Bruzák Noémi / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (k), Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (b) és Szondi Vanda kormányszóvivő a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 16-án.
Bruzák Noémi / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (k), Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (b) és Szondi Vanda kormányszóvivő a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 16-án.
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