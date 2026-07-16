A Tisza negyed annyiért szervezi meg az augusztus 20-i tűzijátékot, mint Orbánék

A miniszterelnök elmondta: a kormány felmondta a Balásy Gyula cégével kötött szerződéseket az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán. Az Orbán-kormány eddig 17 milliárdot költött az ünnepségre, Magyar Péter szerint túlárazott szerződéseket kötöttek a Balásy-féle Lounge-csoporttal. A Tisza most ennek a töredékéből, 4,3 milliárd forint körüli összegből szervezi meg az ünnepséget. A programsorozat legfontosabb eseményeként valamivel rövidebb tűzijátékra, drónshowra és fényjátékra kerül majd sor az államalapítás ünnepének alkalmával.