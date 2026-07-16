A szennyező fizet: Magyar Péter ismét egyeztetést kezdeményez az osztrák kancellárral az azbesztügyben

Magyar Péter az azbesztszennyezésben az állami beavatkozással kapcsolatban elmondta: a kormány biztosítja a szükséges forrásokat a mentesítésre. Napok kérdése, hogy a kármentesítés Szombathelyen megkezdődjön, amiben a Magyar Honvédség, a helyi önkormányzatok és az egészségügyi szakszolgálatok is részt vesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság egészségügyi biztonságát.

A szennyező fizet elvet képviseljük

– ismételte korábbi álláspontját az azbesztügyben Magyar Péter, aki a jogi szakvélemények alapján ismét egyeztetést kezdeményez Christian Stocker osztrák kancellárral, hogy a kármentesítés költségét a magyar adófizetők visszakapják.