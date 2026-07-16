azbesztszennyezésgajdos lászlókormánykormányszóvivői tájékoztató
A következő élő közvetítés része Kormánytájékoztató: Jön a Szent István vidékfejlesztési program, Tanács Zoltán minisztériumában bűncselekmény gyanúját is felvető szerződéseket találtak

A szennyező fizet: Magyar Péter ismét egyeztetést kezdeményez az osztrák kancellárral az azbesztügyben

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 16. 15:59
Mohos Márton / 24.hu

Magyar Péter az azbesztszennyezésben az állami beavatkozással kapcsolatban elmondta: a kormány biztosítja a szükséges forrásokat a mentesítésre. Napok kérdése, hogy a kármentesítés Szombathelyen megkezdődjön, amiben a Magyar Honvédség, a helyi önkormányzatok és az egészségügyi szakszolgálatok is részt vesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság egészségügyi biztonságát.

A szennyező fizet elvet képviseljük

– ismételte korábbi álláspontját az azbesztügyben Magyar Péter, aki a jogi szakvélemények alapján ismét egyeztetést kezdeményez Christian Stocker osztrák kancellárral, hogy a kármentesítés költségét a magyar adófizetők visszakapják.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Elmarad a hétvégére tervezett Balaton-átúszás
Róna Péter: Ez Magyar Péter első tévedése
Ez okozta Sam Neill halálát
Kvíz: ismerd fel a menzakajákat! – 2. felvonás
Soproni Tamás: Minden létező csatornán azt üzenik a lakosok, hogy romlik a helyzet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik