281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt feljelentést tett a Transparency International

Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett büntetőfeljelentést a Transparency International Magyarország a Baross Gábor Tőkeprogram öt magántőkealapba irányított állami befektetései miatt. A szervezet az Állami Számvevőszéknél is vizsgálatot kezdeményezett – derül ki a Transparency közleményéből.

A vizsgált öt alapnál összesen 281,2 milliárd forintnyi állami kötelezettségvállalásról van szó. Ez nem az esetlegesen keletkezett vagyoni hátrány összege: a Transparency szerint annak mértékét a jellemzően 15 éves futamidők miatt csak az alapok lezárásakor lehet majd megállapítani.

A 600 milliárd forintos Baross Gábor Tőkeprogram 2023-ban indult el. Első, ingatlan- és értékpapíralapokat finanszírozó pillérét nyílt pályázaton bonyolították le. A második, úgynevezett Zöld Alapok Tőkeprogramnál és a harmadik, gazdaságélénkítési pillérnél azonban nem volt nyilvános pályáztatás. Több esetben sem a kiválasztott alapkezelők nevét, sem a befektetés összegét nem hozták nyilvánosságra.

A két pillérben összesen 11 tőkealap kapott 388,2 milliárd forintnyi állami kötelezettségvállalást. A Transparency több megnyert adatigénylési per után jutott hozzá a döntés-előkészítő iratokhoz, és ezek közül öt alap dokumentumait vizsgálta meg részletesen:

az Andezit Magántőkealapét,

a Trustify Impact I. Magántőkealapét,

a CLM Future Magántőkealapét,

az MBH Magántőkealapét,

valamint a Xanga RED Magántőkealapét.

A szervezet elemzése szerint a konstrukciókban az állam jellemzően 70 százalékos részesedést szerzett, ehhez azonban csak 20–50 százalékos szavazati jog társult. Vagyis amíg a befektetések nagy részét az állam finanszírozta, a döntéshozatalnál kisebbségbe is kerülhetett.

A Transparency az egyik vizsgált alapnál sem talált olyan dokumentációt, amelyből egyértelműen megállapítható lett volna, hogy a befektetési döntésektől elkülönülő, érdemi kockázatelemzés készült. A Xanga RED esetében a kockázatkezelői vélemény szövege a szervezet szerint szó szerint megegyezett a döntési előterjesztés vonatkozó részével.

Problémákat találtak azoknál a teszteknél is, amelyeknek azt kellett volna igazolniuk, hogy egy piaci befektető is hasonló feltételekkel szállt volna be az alapokba. A Transparency szerint ezek több esetben érdemi ellenőrzés nélkül vették át a pályázók optimista pénzügyi terveit. Az MBH Magántőkealapnál például a korábbi befektetések 4,3 százalékos, az újak pedig 15,65 százalékos várható hozammal szerepeltek, de az eltérést nem indokolták meg.

Az elemzés mind az öt alapnál tulajdonosi vagy személyi összefonódásokat is azonosított az alapkezelő, a magán-társbefektető vagy a megvásárolt cégek között. A Transparency szerint az MBH Magántőkealap társbefektetője mögött Mészáros Lőrinc érdekeltségei azonosíthatók, az Andezit alapkezelője Tiborcz István tulajdonosi körébe tartozik, a Trustify Impact I. alapkezelője és társbefektetője mögött pedig ugyanaz a személy, a Nagy Márton érdekköréhez kötött Fenyvesi Péter áll.