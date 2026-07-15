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Belföld

Megtalálták a Deseda tóban eltűnt férfi holttestét

MTI / Varga György
24.hu
2026. 07. 15. 10:49
MTI / Varga György

Megtalálták a Kaposvárhoz közeli Deseda tóban eltűnt férfi holttestét – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel szerdán.

Batta Zsolt Iván elmondta, a rendőrség hétfő este kapott bejelentést arról, hogy a 63 éves férfit látták elmerülni a tóban. Hozzátette, a kaposvári rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a tragédia körülményeit.

Az elsősorban speciális, műszaki, árvízi, belvízi és magasból való mentéseket végző Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) Facebook-oldalán azt írta, hogy kishajóval, búvárokkal, víz alatti kutatóberendezésekkel kapcsolódott be a férfi keresésébe, amely szerda hajnalban vezetett eredményre.

Az MTI más forrásból úgy értesült, hogy a férfi horgászott. Beúszott az etetőbójájához, visszafelé azonban elmerült a vízben, és többé nem bukkant fel.

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