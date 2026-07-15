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Belföld

Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt – videón a TEK akciója

24.hu
2026. 07. 15. 09:03

Budapesten fogtak el egy kölni lövöldözőt – közölte honalpján a rendőrség.

A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett – írta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a német nyomozók nagy erőkkel keresték a magyar kapcsolatokkal is rendelkező férfit, aki a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Azt írták, június 10-én a német hatóságok arról tájékoztatták a KR NNI fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a Terrorelhárítási Központ műveleti egységét is bevonták.

A férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították; átadásáról később gondoskodnak – áll a közleményben.

Az elfogásról videó is készült:

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