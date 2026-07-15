Hasba szúrta a férjét egy családi tartozás miatt

A Pest Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki ittas állapotban hason szúrta a férjét – olvasható a vádhatóság szerdai közleményében.

A vádirat szerint a fóti nő – a bűnügy vádlottja – és a sértett házastársak voltak, mindketten rendszeresen fogyasztottak alkoholt. Az italozó életmód miatt közöttük gyakoriak voltak a viták, veszekedések.

2025. augusztus elején a házaspár otthon tartózkodott, ahol nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Este hat óra körüli időben a házukhoz közeli kocsmába mentek, ahol tovább folytatták az italozást, majd éjfél körül tértek haza.

Odahaza vita robbant ki közöttük amiatt, hogy a sértett fia még nem adta meg a tartozását a nőnek. A vádlott a veszekedés hevében a konyhapulthoz ment és magához vett egy konyhakést. A sértett a konyhaajtóban állt, amikor a nő egy alkalommal, nagy erővel hasba szúrta. A nő ezt követően értesítette a mentőket és a rendőrséget.

A férfinak a szúrás következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek. Életét az időben érkező orvosi segítség mentette meg.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő nőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja, az ügyet a Budapest Környéki Törvényszék tárgyalja majd.