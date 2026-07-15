Földhöz vágta a síró csecsemőjét, a rendőröknek meg azt hazudta, hogy elrabolták a kicsit

A Tolna Vármegyei Főügyészség különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő 25 éves nő ellen, aki 2025. augusztus 20-án délelőtt Nagydorog határában megölte az aznap éppen 2 hetes csecsemőjét – olvasható a vádhatóság szerdai közleményében.

A vádirat szerint, miután az élettársa dolgozni ment, délelőtt 9 óra után a vádlott sétálni indult az újszülött kisgyermekével. A sértettet babakocsival a község határában lévő, egyik oldalról a vasúti sín melletti fás-bokros területtel, másik oldalról kukoricatáblával határolt földes útra tolta. Ott az egyre jobban síró gyermeket a babakocsiból kivette azért, hogy megnyugtassa. Amikor ez nem sikerült, a csecsemőt bántalmazni kezdte: több alkalommal igen nagy erővel a földre, a földes útra ledobta, majd felvette és ismét igen nagy erővel ledobta, végül a fás-bokros területen lévő aljnövényzetbe hajította.

A bántalmazás következtében a kicsinek testszerte igen súlyos sérülései keletkeztek, melyek következtében néhány percen belül elhunyt, a halál bekövetkeztét egy gyors és szakszerű orvosi ellátás sem háríthatta volna el.

Ezt követően a vádlott a babakocsit hazatolta, majd a rendőrségi ügyeletre valótlan bejelentést tett a gyermek eltűnéséről, elrablásáról.

A nyomozó hatóság tagjai a sértett holttestét aznap délután fél 4 körül találták meg.

A büntetlen előéletű, a bűnösségét később a nyomozás során beismerő vádlottal szemben a többszörösen minősülő emberölés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását szorgalmazza a Szekszárdi Törvényszéknél, annak megállapításával, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására.