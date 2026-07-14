Toroczkai László: Nem akarunk néppártosodni

Érdekes interjút adott a Mandinernek. A riporter kérdésére azt mondta, érez arra társadalmi igényt, hogy valamiféle koordináció jöjjön létre a jobboldali ellenzéken belül annak érdekében, hogy megdöntsék a Tisza-kormányt. A Mi Hazánk számára inkább potenciális partner vagy rivális a Fidesz?

Arra a kérdésre, amit Lentulai Krisztián feltett, tényszerűen válaszoltam. Amikor kimentem a migrációs paktum elleni tüntetésre – ahol, ha jól érzékeltem, többségében fideszes és nem mi hazánkos szavazók voltak jelen –, nagy örömmel és szeretettel fogadtak. Pusztán erre a tényre alapoztam, hogy érzek ilyen társadalmi igényt. Viszont az a 2–3 millió ember, akik nem a Tisza Pártra, hanem a Fideszre vagy éppen a Mi Hazánkra szavaztak, még keresik az utat, hogy miként lehet négy év múlva kormányt váltani.

Nagy kérdés, hogy a Fidesz agóniája közben ebből a szavazóbázisból hány embert tud felszívni a Mi Hazánk Mozgalom. Elnökként nyilvánvalóan az a célom, hogy a pártunk minél erősebb legyen. Nagy örömmel képviselném azokat a szavazókat, akik a polgári Magyarország ideáját jó dolognak tartották, és jelenleg bizonytalanok: nem találják a vezetőjüket, nem találják a pártjukat. Viszont arra a kérdésre válaszolva, hogy rivális vagy szövetséges-e a két politikai erő – ha nem haragszik, a KDNP-t nem tekinteném különálló politikai entitásnak –: az imént kaptam a hírt, hogy Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács egyik vezetője negyven év után most először nem kapott meghívót Tusnádfürdőre, a Fidesz és Orbán Viktor ideológiai okfejtéseinek első számú rendezvényére. Szerinte azért, mert amellett lobbizott a szervezőknél, hogy engem is hívjanak meg. Engem Németh Zsolték nem hívtak meg, és tudomásom szerint nem is akarnak. Mivel a Fidesz riválisként tekint ránk, így mindegy is, hogy mi mit gondolunk.

Még messze van a következő országgyűlési választás, de ön szerint eljuthat az ellenzék arra a pontra, hogy azt mondják, a Tisza hatalomgyakorlása miatt most félretesszük a nézetkülönbségeket azért, hogy megbuktassuk a kormányt?

Úgy fogunk működni, ahogy az előző ciklusban: mindig a programunk, az elveink alapján hozunk döntéseket az Országgyűlésben. Ez eredményezett olyan szavazásokat, amikor az előző ellenzékkel szavaztunk együtt. Természetesen a mostani ciklusban is előfordulhat, hogy a Fidesszel együtt szavazunk, vagy éppen ugyanazt mondjuk, mint ők. Az alaptörvény-módosításról hasonlókat mond a Fidesz és a Mi Hazánk. Mindkét párt azt mondja: a jogállamot nem lehet nem jogállami módszerekkel építeni, ahogy demokráciát sem lehet diktatúrával. Viszont komoly különbség, hogy mi a Fidesszel szemben ezt hitelesen tudjuk képviselni, mert soha nem éltünk vissza a kétharmados hatalommal.

Többször beszélt arról, hogy megosztott a Mi Hazánk-szavazók vélekedése a Fideszről. A Tisza hatalomra jutása változtatott az elmúlt 16 év és Orbán Viktor megítélésén, akár a szavazótáborban, akár a pártvezetésben?

Úgy érzékelem hogy nem. Azok a mi hazánkosok, akik a választások előtt kritikusak voltak a Fidesszel és Orbán Viktorral, továbbra is rendkívül elutasítóak. Nekik el is kellett magyaráznom, hogy mit és miért mondtam a Lentulai-interjúban.

Például Orbán Viktorról azt, hogy államférfi és történelmi személyiség.