Toroczkai László érez társadalmi igényt arra, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együtt takarítsa el a Tiszát

A Mandineren futó Hotel Lentulai vendége volt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, parlamenti frakcióvezetője, aki minden korábbinál megengedőbben nyilatkozott pártja és a Fidesz lehetséges összefogásáról. A tegeződő, baráti hangulatú interjú végén a házigazda, Lentulai Krisztián felvetette, hogy a heterogén magyar jobboldalnak, amely az enyhén liberális polgári széltől a szélsőjobbig terjed, kifejezetten tetszene, ha a Fidesz és a Mi Hazánk, valamint további jobboldali formációk vállt vállnak vetve együtt takarítanák el a Tiszát.

„Érzek ilyen társadalmi igényt” – mondta erre válaszul Toroczkai, majd szóba hozta, hogy a migrációs paktum elleni, influenszerek által szervezett tüntetésen szeretettel fogadta az a tömeg, amely a Kossuth téren „Viktor, Viktor”-t skandált. Lentulai elmondta, hogy a fideszesek kedvelik Toroczkait, a mi hazánkosok pedig kedvelik Orbán Viktort, mire Toroczkai azt mondta, ennél megosztottabb pártja tábora. Ezzel együtt elismerően nyilatkozott a korábbi miniszterelnökről.

Ő egy történelmi személyiség, egy államférfi. Ez főleg most látszik, hogy Magyart Pétert nézzük, ahogy hintázik a miniszterelnöki székben a Parlamentben, vagy ahogy kiül egy itallal a kezében az Országház ablakába, és fölteszi a párkányra a koszos talpát. Ehhez képest azért Orbán Viktor akkora kontraszt, hogy az azért kemény

– sorolta Toroczkai, aki szerint a Fidesz-szavazóknak azt kell megérteni, hogy a pártjuknak az igazi kárt a jachton luxizó gazdasági elit okozta, ezért mindenféleképpen át kell esnie a megtisztuláson a nemzeti oldalnak.

Ez most óhatatlanul megtörténik

– mondta Toroczkai, aki a megújulás biztosítékának látja például Simicskó Istvánt, aki honvédelmi államtitkárként meglátogatta a migrációs válság idején Ásotthalmot (a határ menti településen az ekkor még jobbikos Toroczkai polgármester volt). „Leszállt a helikopterrel, és együtt sétáltunk a határon. Pontoson tudom, hogy egy végtelenül tisztességes, becsületes, nemzeti, keresztény ember. Ott ül most is a Parlamentben, és látok ilyen embereket mellettem.

Muszáj lesz együttműködni ilyen emberekkel

– mondta.

A műsorban élesen bírálta a Tiszát, amely szerinte nem a rendszerváltást, hanem az SZDSZ világának visszatérését hozza el.

Toroczkai a választások előtti listavezetői interjújában lapunknak még azt mondta, a Fidesz lefelé ívelő pályán van, a következő ciklusokat pedig a Mi Hazánk és a Tisza rivalizálása határozhatja meg.