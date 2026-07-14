A kőolajtermék-előállítók különadójának kiterjesztését és 2027-re történő meghosszabbítását tartalmazó törvényjavaslatról dönt keddi ülésén az Országgyűlés, és elkezdik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitáját is.

A rendkívüli ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal, köztük Magyar Péter kormányfő beszédével kezdődik. A határozathozatalok között szavaznak a kőolajtermék-előállító különadójával kapcsolatos törvény módosításáról; a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről; és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról.

A határozathozatalok után kezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat vitája sürgős tárgyalásban. A hivatal azért jön létre, hogy ne maradhasson következmények nélkül a jogellenes gazdálkodás a közvagyonnal, azonosítható, biztosítható, megóvható és visszaszerezhető legyen a jogellenesen elidegenített közvagyon, a közvagyont érintő jogsértések miatt pedig meginduljanak a szükséges hatósági és bírósági eljárások.

Szintén sürgősen tárgyalják az ország EU-s Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosítását. Ez a villamosenergia-termelés megújulóenergia-részarányának növelése érdekében előmozdítja a szélerőművi beruházások megvalósítását, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezési eljárásainak egyszerűsítését, hozzájárul a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növeléséhez, továbbá az energetikai infrastruktúra fejlesztéséhez.

Az Országgyűlés tárgyalja a Pósfai Gábor belügyminiszter által kidolgozott, egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítását, amelynek célja a párhuzamosságok csökkentése a rendőri feladatellátásban. A Terrorelhárítási Központ mint önálló rendvédelmi szerv megszűnik, október 1-jétől az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerveként fog működni. Szintén a párhuzamosságok megszüntetését célozza az Országgyűlési Őrség megszüntetése október 1-jével.

Napirenden szerepel a Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által kezdeményezett, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása. Ez egyebek mellett eltörli a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesíti az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá meghatározza a nevelőtestület igazgatói pályázattal kapcsolatos jogait, és eltörli azt a szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni.

Az MTI összefoglalója azt írja, hogy a képviselők megvitatják a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által jegyzett, az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot is. Ennek értelmében a szifiliszbetegség kiszűréséhez és a várandós kezelésének mielőbbi megkezdéséhez szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatot a várandósgondozást végző ember vagy a várandóst ellátó más kezelőorvos – például a szülést levezető orvos – akkor is láthassa, ha nem a várandósgondozás keretében történt a szifiliszszűrés.