Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök 2024-ben valójában egy izraeli beszervezési művelet részeként járhatott Magyarországon – írta a New York Times.

A feltáró cikk szerint 2024 elején Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora megdöbbentő kérést kapott egy magas rangú magyar kormánytisztviselőtől: szervezzenek egy konferenciát a klímaváltozásról, amelyre hívja meg a világszerte elutasított Ahmadinezsádot.

A Times információi szerint a tisztviselő azt mondta Delinek, hogy a konferencia csak fedősztori ahhoz, hogy a volt iráni elnök Budapesten titkos megbeszéléseket folytathasson az Irán legfőbb ellenségének számító Izrael külföldi titkosszolgálatának, a Moszadnak az ügynökeivel.

A lap ízt írta, hogy bár Deli tudta, hogy a meghívás ronthatja mind a saját, mind az egyetem hírnevét, úgy vélte, hogy közreműködésével akár életeket is menthet. „Két ellenséged van, és ha ezek az ellenségek beszélni akarnak egymással, akkor a legjobb, ha megteszel mindent, ami tőled telik, hogy beszélhessenek” – mondta egy akkori interjúban.

A Times forrásai szerint Ahmadinezsád 2024-es látogatása az egyetemen, majd egy évvel későbbi újabb budapesti útja egy több éven át tartó izraeli művelet része volt.

Ennek az volt a célja, hogy az egykori iráni elnököt fokozatosan hírszerzési együttműködésre bírják, majd, amikor elérkezik a megfelelő pillanat, Irán új vezetőjeként segítsék hatalomra

– mondták a műveletet ismerő amerikai és iráni tisztviselők.

A cikk szerint Ahmadinezsád megnyerése annyira fontos volt Izraelnek, hogy David Barnea, a Moszad akkori vezetője 2024-ben személyesen utazott Budapestre, hogy találkozzon vele. Ezután a titkosszolgálat arról tájékoztatta a CIA-t, hogy kapcsolatba lépett Ahmadinezsáddal.

A Times amerikai forrásai szerint Izrael az elmúlt években titokban pénzzel is támogatta Ahmadinezsád lakhatását és utazásait, az izraeli ügynökök pedig nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is találkoztak vele.