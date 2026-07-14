mahmúd ahmadinezsádiránizraelmoszad
Belföld

The New York Times: a volt iráni elnök azért járt Budapesten, hogy az izraeli titkosszolgálat beszervezhesse

Majid Saeedi/Getty Images
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 14. 09:45
Majid Saeedi/Getty Images
A klímavédelmi konferencia csak fedősztori lehetett, amelyen részt vett Ahmadinezsád.

Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök 2024-ben valójában egy izraeli beszervezési művelet részeként járhatott Magyarországon – írta a New York Times.

A feltáró cikk szerint 2024 elején Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora megdöbbentő kérést kapott egy magas rangú magyar kormánytisztviselőtől: szervezzenek egy konferenciát a klímaváltozásról, amelyre hívja meg a világszerte elutasított Ahmadinezsádot.

A Times információi szerint a tisztviselő azt mondta Delinek, hogy a konferencia csak fedősztori ahhoz, hogy a volt iráni elnök Budapesten titkos megbeszéléseket folytathasson az Irán legfőbb ellenségének számító Izrael külföldi titkosszolgálatának, a Moszadnak az ügynökeivel.

A lap ízt írta, hogy bár Deli tudta, hogy a meghívás ronthatja mind a saját, mind az egyetem hírnevét, úgy vélte, hogy közreműködésével akár életeket is menthet. „Két ellenséged van, és ha ezek az ellenségek beszélni akarnak egymással, akkor a legjobb, ha megteszel mindent, ami tőled telik, hogy beszélhessenek” – mondta egy akkori interjúban.

A Times forrásai szerint Ahmadinezsád 2024-es látogatása az egyetemen, majd egy évvel későbbi újabb budapesti útja egy több éven át tartó izraeli művelet része volt.

Ennek az volt a célja, hogy az egykori iráni elnököt fokozatosan hírszerzési együttműködésre bírják, majd, amikor elérkezik a megfelelő pillanat, Irán új vezetőjeként segítsék hatalomra

– mondták a műveletet ismerő amerikai és iráni tisztviselők.

A cikk szerint Ahmadinezsád megnyerése annyira fontos volt Izraelnek, hogy David Barnea, a Moszad akkori vezetője 2024-ben személyesen utazott Budapestre, hogy találkozzon vele. Ezután a titkosszolgálat arról tájékoztatta a CIA-t, hogy kapcsolatba lépett Ahmadinezsáddal.

A Times amerikai forrásai szerint Izrael az elmúlt években titokban pénzzel is támogatta Ahmadinezsád lakhatását és utazásait, az izraeli ügynökök pedig nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is találkoztak vele.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kirúgták a sárvári fürdő exfideszes vezetőjét, miután fantomállásban foglalkoztathatott egy férfit
A vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról, a TEK megszüntetéséről és a tanárok jogairól is tárgyal a parlament
Kvíz: Emlékszel még ezekre a sztárbotrányokra? Tudod, kik voltak a főszereplők?
Gulyás pénteken tájékoztatta Orbán Viktort a döntéséről
Interjú Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével 2026. április 2-án.
Toroczkai László: Nem akarunk néppártosodni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik