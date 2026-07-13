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Toroczkai: Támogatjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt

Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
admin Rugli Tamás
2026. 07. 13. 14:32
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.

Toroczkai jön napirend előtt felszólalással, és rögtön azzal kezdi, hogy Magyar az egész életét a Fideszben töltötte, jól kitanulta az ottani fortélyokat. Szerinte méltatlan, hogy Magyar arról beszél, hogy Toroczkai miket beszél egy interjúban, mégiscsak Alaptörvényt módosítanak épp a Házban.

A tárgyra térve Toroczkai azt mondta, ha nem salátatörvényben, hanem külön nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot, a Mi Hazánk meg fogja szavazni.

Ezt követően az uniós pénzek hazahozataláról, és annak áráról érdeklődött Toroczkai. Szerinte Magyar és Vitézy hazudik, amikor azt mondják, hogy az unió csak a korrupció felszámolását kérte a források folyósításáért. Kiemelt egy pontot a negyedik oldalról, ahol az szerepel, hogy a pénzért cserébe csökkenteni kell a szegregáció kockázatát az iskolákban. Toroczkai szerint ez azt jelenti, hogy „antiszociális gyerekekkel fogják teletömni azokat az iskolákat, ahol még lehet rendesen tanítani”.

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