Toroczkai: Támogatjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt

Toroczkai jön napirend előtt felszólalással, és rögtön azzal kezdi, hogy Magyar az egész életét a Fideszben töltötte, jól kitanulta az ottani fortélyokat. Szerinte méltatlan, hogy Magyar arról beszél, hogy Toroczkai miket beszél egy interjúban, mégiscsak Alaptörvényt módosítanak épp a Házban.

A tárgyra térve Toroczkai azt mondta, ha nem salátatörvényben, hanem külön nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot, a Mi Hazánk meg fogja szavazni.

Ezt követően az uniós pénzek hazahozataláról, és annak áráról érdeklődött Toroczkai. Szerinte Magyar és Vitézy hazudik, amikor azt mondják, hogy az unió csak a korrupció felszámolását kérte a források folyósításáért. Kiemelt egy pontot a negyedik oldalról, ahol az szerepel, hogy a pénzért cserébe csökkenteni kell a szegregáció kockázatát az iskolákban. Toroczkai szerint ez azt jelenti, hogy „antiszociális gyerekekkel fogják teletömni azokat az iskolákat, ahol még lehet rendesen tanítani”.