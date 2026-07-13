Novák a mentelmi jog eltörléséről kérdezte Magyart, a miniszterelnök hiányolta, hogy Toroczkaiénál nem voltak ilyen hangosak

Interpellációk után azonnali kérdések: Novák Előd kérdezi Magyar Pétert arról, hogy a kormány támogatja-e a Mi Hazánk javaslatait a politikusbűnözésekkel kapcsolatban.

Novák kezdetként felsorolta, hogy a témában a Mi Hazánk előállt már a szibériai bérrabtartás ötletével, de azzal is, hogy nyilvánosságra kellene hozni a transzparencia jegyében a politikusok kettős állampolgárságát. Utóbbi kapcsán sajnálatosnak nevezte, hogy Magyar végül nem támogatta ezt az ötletet. Ez követően felidézte Magyar egy 2024. májusi mondását, mikor a mentelmi jog megszüntetéséről beszélt, és megjegyezte azt is, hogy Magyar korábban azt mondta, hogy nem veszi majd fel az EP-mandátumát. És rövid úton Ilaria Salishoz is eljutottunk.

Magyar a válaszában emlékeztetett, hogy legutóbb, amikor Toroczkai László mentelmi jogáról szavaztak, nem szólalt fel Novák. Magyar a maga részéről nyilvánosságra hozná a kettős állampolgárságokat, de szerinte ez nem tartozik a legfontosabb dolgok közé.