alaptörvény-módosításgulyás gergelymagyar péterországgyűlés
A következő élő közvetítés része „Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő

Novák a mentelmi jog eltörléséről kérdezte Magyart, a miniszterelnök hiányolta, hogy Toroczkaiénál nem voltak ilyen hangosak

Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
admin Rugli Tamás
2026. 07. 13. 16:15
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.

Interpellációk után azonnali kérdések: Novák Előd kérdezi Magyar Pétert arról, hogy a kormány támogatja-e a Mi Hazánk javaslatait a politikusbűnözésekkel kapcsolatban.

Novák kezdetként felsorolta, hogy a témában a Mi Hazánk előállt már a szibériai bérrabtartás ötletével, de azzal is, hogy nyilvánosságra kellene hozni a transzparencia jegyében a politikusok kettős állampolgárságát. Utóbbi kapcsán sajnálatosnak nevezte, hogy Magyar végül nem támogatta ezt az ötletet. Ez követően felidézte Magyar egy 2024. májusi mondását, mikor a mentelmi jog megszüntetéséről beszélt, és megjegyezte azt is, hogy Magyar korábban azt mondta, hogy nem veszi majd fel az EP-mandátumát. És rövid úton Ilaria Salishoz is eljutottunk.

Magyar a válaszában emlékeztetett, hogy legutóbb, amikor Toroczkai László mentelmi jogáról szavaztak, nem szólalt fel Novák. Magyar a maga részéről nyilvánosságra hozná a kettős állampolgárságokat, de szerinte ez nem tartozik a legfontosabb dolgok közé.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő
Ez az utolsó nyilvános fotó Sam Neillről
Nem csak dínókat szelídített a világ leghíresebb új-zélandija – Sam Neill karrierje képekben
Magyar Péter: Szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást
Gulyás Gergely lemondott, a Fidesz-frakció nem vesz részt a parlamenti ülésen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik