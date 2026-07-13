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Belföld

Kocsis Máté úgy kért bocsánatot Simor Andrástól, hogy beleírta, hogy kötelezték rá

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 13. 15:51
Szajki Bálint / 24.hu
A Fidesz volt frakcióvezetője bocsánatot is kért, meg nem is.

Erre köteleztek:

»Bocsánatot kérek Simor Andrástól azért, hogy megsértettem a személyiségi jogait azzal, hogy a gyirmóti lakossági fórum alkalmával közöltem, hogy offshore cégekben vitte ki az MNB vagyonát és az ország pénzét.«

– írta Kocsis Máté, a Fidesz volt frakcióvezetője a Facebookon. Azt nem írta bele, hogy erre a bíróság kötelezte. Kocsis egyébként nem először játszotta el ezt, korábban Simor fiát, a Telex-es Simor Dánielt is személyesen támadta.

Ráadásul Simorral kapcsolatban korábban sem az volt a vád, hogy állami vagyont tartana offshore cégekben, hanem az, hogy a saját vagyonát tartja ott, amit jegybankelnökként sokan problémásnak találtak.

Simor András akkor azt reagálta:

2007-13 között voltam az MNB elnöke. Ezidő alatt, bár volt egy alvó (tevékenységet már nem végző) ciprusi cég a tulajdonomban, de ez nem volt offshore. Három okból sem:
1) 2004 óta Ciprus az EU tagja és nem lehettek már ott offshore cégek.
2) Off-shore cégek adót nem fizetnek, az enyém fizetett.
3) Off-shore cégeknek el vannak dugva (nem megismerhetők) a tulajdonosai. Ezzel szemben én be voltam jegyezve mint tulajdonos.
Ráadásul Kocsis szerint az MNB-ből ment ki vagyon a cégembe, ami szintén egy ordas nagy hazugság. A cég akkor már semmit sem csinált, azon kívül, hogy bankba tette a tőkéjét. Ráadásul az MNB-vel abszolút semmi kapcsolata sem volt.
A cégemet akkortájt az MNB Felügyelő Bizottság is kötelességből kivizsgálta (nem úgy mint Matolcsy ügyeit) és semmi terhelő megállapítást nem tett

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