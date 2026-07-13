Kocsis Máté úgy kért bocsánatot Simor Andrástól, hogy beleírta, hogy kötelezték rá

Erre köteleztek: »Bocsánatot kérek Simor Andrástól azért, hogy megsértettem a személyiségi jogait azzal, hogy a gyirmóti lakossági fórum alkalmával közöltem, hogy offshore cégekben vitte ki az MNB vagyonát és az ország pénzét.«

– írta Kocsis Máté, a Fidesz volt frakcióvezetője a Facebookon. Azt nem írta bele, hogy erre a bíróság kötelezte. Kocsis egyébként nem először játszotta el ezt, korábban Simor fiát, a Telex-es Simor Dánielt is személyesen támadta.

Ráadásul Simorral kapcsolatban korábban sem az volt a vád, hogy állami vagyont tartana offshore cégekben, hanem az, hogy a saját vagyonát tartja ott, amit jegybankelnökként sokan problémásnak találtak.

Simor András akkor azt reagálta: