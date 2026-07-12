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Belföld

MI-vel hamisított székhelyfotót egy vállalkozó – lebukott

24.hu
2026. 07. 12. 07:34

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei munkatársai törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mivel bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak: az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, valamint sem cégtábla, sem postaláda nem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét – olvasható a NAV vasárnapi közleményében.

Mint írják, az érintett vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbálta igazolni, hogy a székhelye megfelel a működéshez, és az adószáma visszaállítását kérte. A revizorok megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, és meg is találták a mesterségesen létrehozott képek ellentmondásait, majd az újabb helyszíni ellenőrzés is igazolta, hogy a felvételeket meghamisították.

Így aztán az ügyfél nem kapta vissza az adószámát, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt, ugyanis mindenki felelős a hivatalhoz benyújtott dokumentumok valóságtartalmáért.

A közlemény szerint a NAV kiemelten vizsgálja a székhelyeket a fiktív cégek kiszűrése és az adóelkerülés megakadályozása érdekében, hogy a székhely ne csupán egy cím legyen a cégkivonatban. Hozzátették: a hivatal sosem a képet ellenőrzi, hanem a valóságot.

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