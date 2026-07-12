Két személygépkocsi ütközött forntálisan vasárnap délután Szombathely közelében, a 87-es főúton a 12-es és 13-as kilométerszelvény között – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A balesethez a vasi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a szombathelyi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták.

A balesetet egy, Szombathely irányába tartó Dacia típusú személyautó okozta, akinek vezetője eddig tisztázatlan okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra és ütközött a szemből érkező Volkswagennel – közölt további részleteket a 112Press.

Az ütközés következtében mindkét autó megpördült és a menetirányával szemben állt meg. A vétlen sofőr autója árokba csapódott, a Dacia pedig az úton keresztbe fordulva állt meg. Utóbbi vezetőjét a szombathelyi tűzoltók szabadították ki a roncsból és a helyszínen újraélesztették, ám a 45 év körüli férfi a kórházba szállítást követően elhunyt.