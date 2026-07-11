24/7: Nem kell erőltetni azt, ami M1

Július van, páros heteken olvad a beton, páratlan heteken eltűnik Magyarországról egy Velencei-tó méretű kultúrtó. Keresve sem lehetne jobb alkalmat találni arra, hogy 49 ponton meglékeljük az Alaptörvényt, ha lehet, mindezt szombaton délután négykor beterjesztve. (Még mindig jobb, mint a hétköznap hajnali kettő: rohamléptékben polgárosodunk.)

2022 egyszerre hitehagyott és mindenáron eltökélt delíriumában több folyóméter hosszúságú szöveg született arról, hogy feles többséggel hogyan lehetne alkotmányozni, és mi legyen eközben azzal az emberrel, akinek aktuálisan névjegykártyája van arról, hogy ő a köztársasági elnök. Jó ideje nem a magyar alkotmányos berendezkedés legerősebb bástyájáról van szó – Sólyom László, remélem, évtizedekre elfoglalta magát odafent egy érdekes joghézag tanulmányozásával, és nem nézi, kik követték.

A Tisza jogászai kevesebbet töprengtek, a 17. alaptörvény-módosítás annyit mond, hogy

csá, eddigi elnök,

épp csak az átsatírozott Hókuszpók-rajz hiányzik a beterjesztésből. Ennyi erővel persze az is belekerülhetne a középtávon beszántani szánt, de addig is tovább tákolt Alaptörvénybe, hogy Orbán Viktor hülye – bár ha figyelmesen olvassuk, benne van.

A hét közepére leállt az M1 (tévé) meg a Kossuth (rádió). Bár utóbbi nagyságrendekkel több lelket mérgezett meg, mémesedni a kettő közül az az M1 tudott, amit eddig csak az nézett, akinek elromlott a távirányítója. Most, hogy elkezdtek mindig is sorok között olvasandó kultfilmeket adni rajta, a mutató ütemesen javul. Bár a nagyszüleink elméjének mérgezésében elvitathatatlan szerepe volt, az öröksége karcsú lesz: egy lila vizuális sablon, amire ijesztgetős hazugságokat lehet írni, és a legvégén egy rosszul tördelt üzenet, ami felvet egy filozófiai kérdést: számít-e a bocsánatkérés, ha mások nevében teszik?

Így kezdődik ma reggel kiküldött heti hírlevelünk, a 24/7, amelyben ezután még elmélyülős és szórakoztató olvasmányokat, videókat és podcastokat ajánlunk hétvégére válogatva, továbbá összegyűjtjük a hét sorozat- és filmkritikáit is a hátradőlős kikapcsolódáshoz. Itt iratkozhatsz fel, ha jövő héten már te is kéred!