szent jános kórházemberölésrendőrség
Belföld

Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves orvosnőt, aki korábban a Szent János Kórházban dolgozott

24.hu
2026. 07. 10. 09:22
Az orvos már nem áll jogviszonyban a kórházzal, a rendőrség nyomoz.

Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves orvosnőt, aki korábban a budapesti Szent János Kórházban dolgozott, írja a Blikk a Tények riportja alapján. A nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, ezt követően elrendelték a letartóztatását is.

Folyamatban van a nyomozás

A kórház a Tényekkel közölte:

Az ügyben érintett személy nem áll jogviszonyban jelen időpontban a kórházunkkal. A nyomozás tudomásunk szerint folyamatban van. A nyomozás érdekeire, valamint a személyiségi- és betegjogi érdekekre tekintettel az intézmény további adattal, illetve nyilatkozattal nem tud szolgálni.

A rendőrség a következő tájékoztatást adta az ügyben: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya feljelentés alapján folytat emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomozást, amelyben egy 32 éves nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vették. A bíróság a nő letartóztatását elrendelte”.

Kapcsolódó
Orvosok látnak el betegeket a János Kórház pszichiátriai osztályán
„Méltatlan körülmények között látjuk el a munkánkat, méltatlan körülmények között vannak a betegeink” – eltöltöttünk egy napot a János kórház pszichiátriai osztályán
A magyar egészségügyön belül is az egyik legelhanyagoltabb állapotban a pszichiátria van. Engedélyt kaptunk, hogy eltöltsünk egy napot a János kórház pszichiátriai osztályán, ahol orvosok, pszichológusok és szakdolgozók mutatták meg, milyen körülmények között gyógyítják betegeiket.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Nem jó, ha az a felfogás eluralkodik, hogy a győztes bármit megtehet” – megtartotta első kormányellenes tüntetését a Fidesz
Kvíz: újabb 10 jelenetkép, újabb 10 magyar sorozat – most hányat találsz el?
Kitiltott vizeiről egy kétezer LMBTQ-utast szállító óceánjárót Törökország és Egyiptom
Orvost keresnek, a mentős sehol
„Fontos, hogy az aktanyilvánosságból ne legyen ügynökvadászat” – interjú Bertalan Péter történésszel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik