Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves orvosnőt, aki korábban a Szent János Kórházban dolgozott

Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves orvosnőt, aki korábban a budapesti Szent János Kórházban dolgozott, írja a Blikk a Tények riportja alapján. A nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, ezt követően elrendelték a letartóztatását is.

Folyamatban van a nyomozás

A kórház a Tényekkel közölte:

Az ügyben érintett személy nem áll jogviszonyban jelen időpontban a kórházunkkal. A nyomozás tudomásunk szerint folyamatban van. A nyomozás érdekeire, valamint a személyiségi- és betegjogi érdekekre tekintettel az intézmény további adattal, illetve nyilatkozattal nem tud szolgálni.

A rendőrség a következő tájékoztatást adta az ügyben: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya feljelentés alapján folytat emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomozást, amelyben egy 32 éves nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vették. A bíróság a nő letartóztatását elrendelte”.