Osztie Zoltán: Imádkozunk Orbánért és Magyar Péter megtéréséért

A plébános, teológiatanár szerint a Fidesz és a KDNP a szeretet országát valósítja meg, majd Szent Ágostont idézte:

Kétségbeejtő az olyan ember, aki nem annyira saját bűneit nézi, de annál inkább vájkál a másokéban. Szimatolja, de nem azért, hogy javítson rajta, hanem mert marni akarja. Mivel magát nem tudja tisztára mosni, ezért inkább másokat igyekszik bemocskolni. Mi ne így tegyünk.

Osztie szerint ők most azért vannak ott, hogy Orbán Viktorért, illetve Magyar Péter megtéréséért. Szerinte az az emberi méltóság lábbal tiprása, ha valakinek hátat fordítunk. Ezután azt állítja, hogy a vidéki polgármesterek félnek.

Az előző kormányunk kiállt és támogatta a magyar vidéket.

Osztie ezután Magyar Péter magánéletét bírálta, illetve a Pride megrendezését, de háttérhatalmazott és blackrockozott is egyet, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel kapcsolatban „terror fasisztázott és kommunistázott” egyet.

Mi elítéljük mások megalázását és a durva, gyűlölettel teli kommunikációt. Mi emberszeretők vagyunk.

Az Orbán-kormányt dicsérve elmondta, hogy az több ezer templomot felújíttatott és több százat építtetett, amire „Viktor! Viktor!” volt a válasz.

Beszéde végén megáldotta a résztvevőket.