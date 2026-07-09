Facebookos polgármesteri kommunikációra rendezkedik be a letartóztatását töltő Őrsi Gergely

A múlt héten jelentették be, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság meghosszabbította a parkfenntartási korrupciós ügyben meggyanúsított Őrsi Gergely letartóztatását. A II. kerületi polgármester október 4-éig biztosan rács mögött marad.

A jelek szerint a polgármester, akinek jelentős létszámú és aktív támogatói tábora alakult ki a kerületben, facebookos kommunikációra rendezkedik be a következő hónapokra.

Őrsi egy útfelújítást és egy új fotós központot is bejelentett közösségi oldalán.

Az oldal adminjai által közzétett szerda esti bejegyzésben Őrsi azt ígérte a kerület nevében, hogy befejezik a Nagyrét utca felújítását, és megépítik a réthez vezető gyalogátkelőt. A polgármester oldala pontos menetrendet is közölt. Ezek szerint a munkakezdés tervezett időpontja július 13., hétfő, és legalább egy hétig tart majd a felújítás.

Csütörtökön hasonló módszerrel arról jelent meg hír az oldalon, hogy a Margit-negyedben bővül Budapest új kulturális városrésze, megnyílik az Eidolon Centre for Everyday Photography, a világ egyetlen olyan intézménye, amely a privát és amatőr fotográfia megmentésére, értelmezésére és láthatóvá tételére jött létre. Az intézmény a Margit körút 8–10. alatti, közel 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet.

Őrsi mellett októberig letartóztatásban marad hivatali elődje, Láng Zsolt korábbi fideszes polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő is.