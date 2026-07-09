Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 9., csütörtök
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Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Csütörtökön Vésztő és Gyoma között pótlóbusz közlekedik minden vonat helyett.
BKK
- Az 51A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Koppány utca megállót.
Mai időjárás:
- Sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
- Késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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