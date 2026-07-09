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Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 09. 07:00
GETTY IMAGES

2026. július 9., csütörtök

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Csütörtökön Vésztő és Gyoma között pótlóbusz közlekedik minden vonat helyett.

BKK

  • Az 51A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Koppány utca megállót.

Mai időjárás:

  • Sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
  • Késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Lukrécia

Deviza középárfolyam:

  • EUR 357,94
  • USD 313,68
  • CHF 388,31
  • GBP 418,85

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