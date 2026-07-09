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Belföld

Nyomoz a rendőrség a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt

Adrián Zoltán / 24.hu
Hadházy Ákos független képviselő túravezetést tartott az Orbán-birtoknál és a környező földeknél Hatvanpusztán 2025. szeptember 27-én.,
24.hu
2026. 07. 09. 06:18
Adrián Zoltán / 24.hu
Hadházy Ákos független képviselő túravezetést tartott az Orbán-birtoknál és a környező földeknél Hatvanpusztán 2025. szeptember 27-én.,

Nyomozást indított a rendőrség, hogy kiderítse, miként pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három – írja a Telex.

Arról korábban szintén a Telex számolt be az illetékes kormányhivatal tájékoztatása alapján, hogy május 4-én három zebra elpusztult a hatvanpusztai birtokon. Akkor a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a lappal azt közölte: korábban közepesen veszélyes állatok tartására adtak engedélyt állatvédelmi hatáskörben, illetve elővigyázatosságot igénylő állatok nyilvántartásba vétele is történt. A Mészároshoz köthető vadásztársaság egyébként kilenc éve tart zebrákat.

A történtek miatt Hadházy Ákos korábbi független parlamenti képviselő feljelentést tett állatkínzás gyanúja miatt. A rendőrség először elutasította a feljelentést, másodszorra pedig feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben, vagyis további információkat és adatokat gyűjtöttek.

A Telex kérdésére azonban most azt közölték, hogy a „Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.”

Az ügyben egyébként már korábban vizsgálatot rendelt el a vármegyei kormányhivatal annak kiderítésére, miért pusztultak el az állatok, mi történt a zebrák tetemével. A portál érdeklődött a közigazgatási eljárás aktuális állásáról, de a kérdéseikre nem kaptak választ. A Telex megkereste a Vál-völgye Vadásztársaságot is, de onnan sem érkezett reakció.

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