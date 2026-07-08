Miért A tanúval indult újra az M1, és hány rendszert tud még kritizálni Bacsó Péter kultfilmje?

Mindenki számára világos jelképként kedden 19:56-kor indult újra az M1 sugárzása, miután több mint három órán át egyetlen, rövid szöveget lehetett olvasni a csatornán:

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Az órákon át tartó elsötétítés után a szerkesztők Bacsó Péter A tanú című filmjét tűzték műsorra, ami megint csak nyilvánvalóan jelképes választás.

Nincs A tanúnál ismertebb és népszerűbb magyar film, amely az elmúlt politikai rendszer szatirikus kritikáját adná. Mint mostani kiemelése is mutatja, mára lényegében bármelyik, önkényuralmi vonásokat mutató politikai rendszer kritikájaként bevethető.

Hogyan vált Bacsó filmje a Rákosi-rendszer szándékolt gúnyrajzából a Kádár-korszak, sőt az újabb autoriter politikai rendszerek szatírájává? Mennyiben tekinthető a rendszer elleni hiteles lázadásnak az a film, amit a rendszer kipróbált és megbízható filmesei készítettek? Hány Tanú van, és melyik az igazi?

Kerestük az MTVA Sajtóirodáját, hogy megkérdezzük, miért A tanúval indították újra az M1 sugárzását, és ki választotta éppen ezt az újrakezdés filmjeként. Cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak – ha megteszik, a cikket frissítjük.

A tanú rendezője a régi rendszer emberéből lett saját magával szemben is kritikus