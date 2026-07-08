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Kultúra

Miért A tanúval indult újra az M1, és hány rendszert tud még kritizálni Bacsó Péter kultfilmje?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kránicz Bence
2026. 07. 08. 21:00
Varga Jennifer / 24.hu
Kedd este, 19:56-kor A tanúval indult újra az órákra elsötétített M1 sugárzása. Miért ellentmondásos Bacsó Péter kultikus szatírájának helye a magyar filmtörténetben, és mennyiben tekinthető a rendszer elleni hiteles lázadásnak az a film, amit a rendszer kipróbált és megbízható filmesei készítettek? Megkérdeztük az MTVA-t is, miért esett Bacsó filmjére a választásuk, és ki döntött mellette.

Mindenki számára világos jelképként kedden 19:56-kor indult újra az M1 sugárzása, miután több mint három órán át egyetlen, rövid szöveget lehetett olvasni a csatornán:

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Az órákon át tartó elsötétítés után a szerkesztők Bacsó Péter A tanú című filmjét tűzték műsorra, ami megint csak nyilvánvalóan jelképes választás.

Nincs A tanúnál ismertebb és népszerűbb magyar film, amely az elmúlt politikai rendszer szatirikus kritikáját adná. Mint mostani kiemelése is mutatja, mára lényegében bármelyik, önkényuralmi vonásokat mutató politikai rendszer kritikájaként bevethető.

Hogyan vált Bacsó filmje a Rákosi-rendszer szándékolt gúnyrajzából a Kádár-korszak, sőt az újabb autoriter politikai rendszerek szatírájává? Mennyiben tekinthető a rendszer elleni hiteles lázadásnak az a film, amit a rendszer kipróbált és megbízható filmesei készítettek? Hány Tanú van, és melyik az igazi?

Kerestük az MTVA Sajtóirodáját, hogy megkérdezzük, miért A tanúval indították újra az M1 sugárzását, és ki választotta éppen ezt az újrakezdés filmjeként. Cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak – ha megteszik, a cikket frissítjük.

Leállt az M1 adása. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája 2026. július 7-én az MTI-vel közölte, hogy nemcsak az M1 képernyője sötétült el, ugyanis leállt a Kossuth Rádió is, a helyén a Bartók Rádió műsora hallgatható.

A tanú rendezője a régi rendszer emberéből lett saját magával szemben is kritikus

A cikk tartalmából

Cikkünkben A tanú aktualitását vizsgálva kitérünk rá:

  • Mit akart jóvátenni Bacsó Péter?
  • Ha előbb rábólintottak A tanú elkészítésére, miért tiltották be mégis?
  • Miért betiltása alatt lett igazán népszerű A tanú?
  • Jobb film-e a „cenzúrázatlan” A tanú, mint a klasszikussá nemesedett változat?
  • Miért érthető A tanú akár az Orbán-rendszer kritikájaként is?
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