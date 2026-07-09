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Belföld

Felborult egy autószállító tréler, mindkét irányban kilométeres dugók az M1-esen

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 09. 06:14
Csóti Rebeka / 24.hu
A forgalom a mentés idejére csak a leállósávokon tud haladni.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Abda téréségében egy autószállító tréler a szalagkorlátot átszakítva az oldalára borult csütörtök hajnalban, és mindkét pályatest haladó sávjait elzárta.

Az érintett helyszínen a szemle és a műszaki mentés ideje alatt, rendőri irányítás mellett a forgalom a leálló sávokon haladhat – írta a police.hu.

Az Útinform hajnali jelentése szerint a Hegyeshalom felé vezető oldalon több mint 3 kilométeres volt a torlódás. Azt javasolták, hogy aki teheti, a Győr-Nyugat/Csorna csomópontban, az 1-es főút felé kerüljön. A Budapest felé vezető oldalon is lépésben haladt a forgalom, a torlódás ott is több mint 4 kilométeres volt.

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