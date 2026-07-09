Az USA újabb légicsapásokat mért Iránra, Teherán az amerikai szövetségeseket rakétázta

Az USA közép-európai idő szerint csütörtök hajnalban újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen. Teherán az amerikai szövetséges Bahrein, Kuvait és Katar elleni csapásokkal válaszolt.

Donald Trump szerdán kijelentette, hogy az USA és Irán közötti ideiglenes tűzszünetnek vége, miután Teherán tüzet nyitott három kereskedelmi hajóra a Hormuzi-szorosban. Amerika egy hónap kihagyás után már szerda hajnalban számos katonai célpontra és kikötői létesítményre mért csapást az iszlám köztársaság területén.

Az AP jelentése szerint a csütörtöki légicsapások kiterjedtebbek lehetnek a szerdaiaknál. Bahreinben legalább kétszer szólaltak meg a légvédelmi szirénák, ahol az amerikai haditengerészet 5. flottájának parancsnoksága található. A kuvaiti hadsereg közölte, hogy aktívan dolgoznak a drónok és rakéták elhárításán. Az iráni Forradalmi Gárda vállalta a felelősséget a Bahrein és Kuvait elleni támadásokért.

Az amerikai hadsereg tisztviselői azt közölték, hogy a legutóbbi csapások célja az volt, hogy tovább gyengítsék Irán arra irányuló képességét, hogy fenyegesse a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban. A szoroson keresztül szállították a kereskedelmi forgalomban lévő olaj és földgáz egyötödét, mielőtt február 28-án az USA és Izrael háborút indított Irán ellen.

Iránban jelenleg zajlik a háború elején meggyilkolt ajatollah, Ali Hámenei közel egyhetes gyászszertartása, amin akár 15 milliónál is több ember vehet részt.