Megkérdezték Németh Balázst, elfogult volt-e a közmédia eddig – furán válaszolt a fideszes

Talán soha nem történtek az állami médiában Magyarországon olyanok, mint az elmúlt napokban: képernyő elsötétülés, sorozatos kirúgások, felfüggesztett műsorok.

Ebből az apropóból az RTL Híradó meg is kérdezte a fideszes Németh Balázst, hogy szerinte eddig részrehajló volt-e a közmédia? Németh a kérdést megkerülve azt mondta, hogy „eddig egy patrióta közmédia működött”, amely „a magyar érdeket, a magyar családok, érdekét tartotta szem előtt.”

Az RTL riportere ismét tett egy kísérletet arra, hogy választ kapjon a kérdésre, hogy vajon Németh szerint az eddigi közmédia a Fideszt segítette-e, ám ugyanaddig jutottak, mint korábban:

nem, ez egy patrióta nemzeti közmédia volt

-mondta Németh Balázs.

Az RTL emellett arról is beszámolt, hogy a keddi vezérigazgatói utasítások szerint a Kossuth Rádióban a saját műsorstruktúra „legalább augusztus 15-ig” szünetel. Horváth P. András azt írta, hogy „ezt követően a rövid (2-5 perces) hírblokkok újraindulnak.” Emellett 15 pontban sorolta fel a műsorkészítés új alapelveit, mint például

a tényalapú tájékoztatást

a pártatlanság, a tárgyilagosság, a kiegyensúlyozottság fontosságát,

illetve a szerkesztői-tartalmi függetlenséget.

Közmédia sajtóosztálya közölte az RTL megkeresésére: nem veszik egy kalap alá az elmúlt évek működése miatt az MTVA összes dolgozóját. Hozzátették: fokozatosan tér vissza a hírszolgáltatás, egyes hírtartalmak pedig egy héten belül elindulnak.