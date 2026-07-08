Magyar Péter: Bemutatkoztunk Donald Trumppal, sőt, még gratulált is

Magyar Péter miniszterelnök kirakott egy videót, amelyben beszámol az első NATO-csúcsról, amelyen ő képviselte Magyarországot. Elmondta, hogy több kétoldalú tárgyalása is volt, többek között az Albán miniszterelnökkel és a német kancellárral is. Tárgyalt a nyugat-balkáni országok vezetőivel is befektetésekről, de beszélt a kanadai és a norvég miniszterelnökkel is.

Arról is beszélt, hogy bemutatkoztak egymásnak Donald Trumppal, aki gratulált a győzelméhez.

A propaganda hazugságaival ellentétben még kezet is fogtunk, sőt, még gratulált is. Egyébként mindenkivel ilyenkor kezet fog az ember.

– mondta Magyar. A NATO-csúcs részleteiről itt írtunk.