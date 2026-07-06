Terítéken az ügynökakták

Az ügynökakták nyilvánosságra hozásával folytatódott a vita: az aktanyilvánosságot külön tanácsadó bizottság segítené a javaslat szerint, a tagok csak átvilágítás után végezhetnek bizottsági munkát.

A javaslat indoklása szerint az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét érintően a teljes körű nyilvánosság eddig nem valósulhatott meg, ugyanis a nemzetbiztonsági szolgálatoknál nagy számban találhatóak iratok, amelyek minősített adatot tartalmaznak, és ezért nem ismerhetőek meg. A javaslat azt írja, hogy szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata, ami kiterjed az 1990. február 14. előtt keletkezett iratokra, valamint minden olyan, 1990. február 14. előtt keletkezett adatra, amit ezt követően is tároltak, továbbá az 1990 február 14. előtt keletkezett adatok ezt követő irattározási körülményeire.

A tiszás Melléthei-Barna Márton elmondta, hogy úgy tűnik, az összes frakció támogatni fogja a törvényjavaslatot. A minősítés feloldását a szakszolgálatok tudják elvégezni: ebben fog segíteni a történészekből, adatvédelmi jogászokból és levéltárosokból álló bizottság, amely nem parlamentnek, hanem a kormánynak lesz alárendelve, de a bizottságba az ellenzéki frakciók is delegálhatnak tagokat.

Tompa Enikő, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium államtitkára azt kérdezte a fideszes képviselőktől, miért fogyott el a bátorságuk akkor, amikor az aktanyilvánossághoz kellett volna hozzányúlni.

Illetve, miért fogynak el ennyien a teremből?

– szúrta oda, miután alig maradt fideszes képviselő a teremben.

Ezután sorra vette, hányszor söpörték le az országgyűlés asztaláról a rendszerváltás óta halogatott elszámoltatást a fideszes képviselők szavazataival. Szerinte a holnapi zárószavazáson ki fog derülni, melyik oldalra áll a Fidesz.

A tiszás Tóthmajor Balázs arról beszélt, hogy a bizottság a civil kontrollt fogja erősíteni, miközben a nyilvánosság meghozatala továbbra is a szakszolgálatok feladata marad. Egy elnyomó és rettegő rendszer belső működését lehet majd jobban megérteni: hozzáférhetővé és kutathatóvá kell tenni mindazt, aminek már semmi sem indokolja a titokban tartását.

A fideszes Szűcs Gábor felszólalásában elmondta, hogy frakcióülésre távoztak a fideszesek. Pozitívumnak nevezte, hogy befogadták az ellenzéki javaslatokat, így ellenzék által delegált tagjai is lehet a bizottságnak, ám felrótta, hogy a parlament nemzeti emlékezet bizottsága is elvégezhette volna ugyanezt a munkát, és továbbra is aggályosnak tartja, hogy a testület a végrehajtó hatalomnak alárendelve fog működni.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc is úgy látja, jobb lett a javaslat az ellenzéki módosítóknak köszönhetően, noha szerinte az ellenzéki javaslatok több elemét először elutasították, majd a sajátjukként építették be a kormánypárti képviselők. Továbbra is kívánatosnak tartaná, ha a bizottság tagjai a parlamentben tudnának számot adni a munkájukról.