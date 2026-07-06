Kátai-Németh Vilmos: A Tisza-kormánynak minden család, minden gyermek egyformán értékes

A tiszás Kőszegi Krisztián a rászorulók 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásáról beszélt. Szegény családban nőtt fel, nyolc testvérrel. Gyerekként megtapasztalta, milyen úgy kezdeni a tanévet, hogy a családban nincs pénz füzetekre, tankönyvekre, iskolatáskára, ceruzákra, tornacipőre, vagyis tanszerekre. Miközben a Fidesz a saját klientúrája gazdagodására költötte az adófizetők pénzét, a Tisza a nehéz sorsú és egyszülős családokon segít. Azon dolgoznak, hogy egyetlen gyerek se induljon hátrányból a családi helyzete miatt: ebben teljes parlamenti összefogásra lenne szükség, hiszen ez a kérdés nem pártpolitika, hanem nemzeti minimum.

Felszólalását állva tapsolta meg a parlament, legalábbis a patkó tiszás része.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter reagált a felszólalásra: elmondta, hogy az előző kormány a felső középosztályt, a tehetőseket támogatta, ám a Tisza számára minden család, minden gyermek egyformán értékes. Ezt fejezi ki az iskolakezdési támogatás, amely a kormány első szociális intézkedése, amely adómentes és nem lehet végrehajtás alá vonni. A kormány úgy kalkulál, hogy a támogatás 400 ezer gyermekhez fog eljutni.