Elhanyagolt vízhálózat, túlárazott nyuszimotor, elcsúfított városkép

A Mi Hazánk képviselője, Szabadi István egyszeri 500 ezer forintos juttatást kért a szociális dolgozóknak, az ügy érdekében petíciót is indítottak, mire Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy nem az egyszeri juttatásokban, hanem érdemi béremelésben gondolkodik a kormány.

A tiszás Farkas Csongor a vízgazdálkodásról beszélt: az Orbán-kormány mulasztásai most bosszulják meg magukat, ellenőrizhetetlenül folyik a víz a meglévő vízhálózatból, miközben az ország szenved a hőségtől. Ez a rendszerszintű felelőtlenség vezetett oda, hogy vízkorlátozást kellett bevezetni számos településen. A múlt felelőssége a jelen szárazsága, mondta. Az infrastruktúrából elvesző víz mennyiségéről és a tervezett fejlesztésekről kérdezte a kormányt.

Az interpellációra Gajdos László élő környezetért felelős miniszter válaszolt. Elismerte, hogy komoly a probléma, évek óta küzdenek ellene. Az elmúlt 16 évben sokkal többet lehetett volna foglalkozni a kérdéssel: átlagosan az ivóvíz 20 százaléka folyik el, de van, ahol 60 százalék nem jut a fogyasztókhoz. A kormány sürgős lépéseket tervez: korszerűsítési pályázatot írnak ki, emelik a szektorba juttatott bevételeket. A kormány elkötelezett abban, hogy a vízműszolgáltatásban az elmúlt évek mulasztásait korrigálja: átfogó program indul a rendszer megújítására.

A fideszes Hegedűs Barbara arról beszélt, hogy politikai eszközként használtak fel egy tizenegy éves, kiszolgáltatott szolnoki kisfiút: irányított kérdésekkel forgattak le vele egy videót a gyám tudta nélkül. A gyám az ügyben feljelentést tett. A kérdés: tettek lépéseket az ügy kivizsgálására? „Kiszólt a gödör a lyukból” – mondta Kátai-Németh Vilmos, aki a kormány nevében válaszolt: szerinte az nem zavarta a fideszeseket, amikor Hegedűs óvodásokkal kampányolt, amikor Koncz Zsófia túlárazott nyuszimotorokat vitt óvodákba, vagy amikor maga Orbán kampányolt gyerekekkel. A fideszesekre olvasta, hogy pedofil rémeket eresztettek rá a gyermekvédelemre.

Rétvári Bence az óriásplakátokról beszélt. A KDNP-s frakcióvezető elmondta, hogy a társasházak azért helyeztek ki óriásplakátokat, hogy a bevételekből tudjanak kifizetni felújításokat, homlokzatokat újítottak meg – a tiszás javaslat ezt a lehetőséget elveszi, holott nem mindegy, hogy az ott lakóknak 10-20 ezerrel többet vagy kevesebbet kell a közös költségbe fizetni. A KDNP ennek orvoslására kártérítési alapot javasol. Vitézy Dávid szerint a közterületi reklámbevételek mindössze 0,7 százaléka származott a társasházakra szerelt molinókból. Eközben a történelmi városképet elcsúfítják a reklámhálók, sehol Európában nem látni hasonlót: felemlegette, hogy korábban a fővárosi közgyűlés is tárgyalta a kérdést, ahol még támogatták a szigorúbb szabályozást a fideszesek. A miniszter szerint beszédes, hogy a fideszesek gyűlöletpropagandára használt reklámok védelmére használják a felszólalásaikat. Felhozta azt is, hogy az előző kormány rendszeresen leszavazta, hogy társasházak energetikai korszerűsítésére lehessen felhasználni uniós forrásokat, most ezen a gyakorlaton is változtatni fognak.