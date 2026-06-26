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Belföld

Indítványozta Orbán Viktor letartóztatását az ukrán pénzszállítók ügyvédje

horváth lóránt
Mohos Márton / 24.hu
admin Kovács Márta
2026. 06. 26. 07:11
horváth lóránt
Mohos Márton / 24.hu
A halmazati büntetés kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés.

Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje indítványozta Hajdú János, Farkas Örs, Demeter Tamás és Orbán Viktor gyanúsításával egyidőben elrendelt őrizetbe vételét és letartóztatásuk indítványozását – tudta meg a 24.hu. A lapunk birtokába került indítvány szerint az okok: 7 rendbeli, aljas indokból, a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás bűntette és kényszervallatás bűntette, melyek halmazati büntetése kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés.

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