Ők azok, akik pótolják a távozó fideszes és tiszás képviselőket

A Fidesz-KDNP és a Tisza Párt pótolta két-két hiányzó fővárosi képviselőjét, akik közül hárman le is tették esküjüket a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésének kezdetén – írja a távirati iroda.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának két új tagja Papp Tibor és György Bence lett, a Tisza Párt fővárosi képviselőcsoportjáé pedig Kulja András és Lakos Eszter, akik európai parlamenti képviselők is.

A pénteki ülés kezdetén Papp Tibor, György Bence és Kulja András tette le az esküjét, Lakos Eszter nem volt jelen.

Az április 12-i országgyűlési választások nyomán öt fővárosi képviselő távozott a testületből. A Fővárosi Közgyűlés májusi, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén Hutiray Borbála, a Podmaniczky Mozgalom új képviselője már letette az esküjét.

Mivel a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt akkorra még nem pótolta a fővárosi képviselőit, a testület 33 helyett átmenetileg 29 képviselővel működött.

A Tisza Párt fővárosi frakciójából Bujdosó Andrea korábbi frakcióvezető és Porcher Áron, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjából pedig Szentkirályi Alexandra korábbi frakcióvezető, valamint Radics Béla távozott, miután parlamenti képviselők lettek.

A Tisza Párt fővárosi frakcióját Orbán Árpád, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportját pedig Szepesfalvy Anna vezeti. A Podmaniczky Mozgalom élén Gál József váltotta Vitézy Dávidot, aki közlekedési és beruházási miniszter lett a Tisza-kormányban.

A Fővárosi Közgyűlésnek a pénteki az utolsó nyári ülése, várhatóan szeptemberben tartják majd a következő rendes ülést.