Tarr Zoltán bocsánatot kért

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral kereste fel a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) munkatársait szerdán, hogy a miniszter bocsánatot kérjen tőlük az előző vezetés nevében, és megerősítse, hogy a kulturális támogatások rendszere átláthatóan és igazságosan működhet a megtisztulás után azokkal a munkatársakkal, akik nem követtek el bűncselekményt. A miniszter csütörtökön a Facebookon számolt be a látogatásról.

Tarr Zoltán bejegyzésében azt írta, hogy a kulturális támogatásokra szánt közpénz visszaéléseinek felderítése közös érdek, ahogy a felelősök elszámoltatása is.

A visszaéléses botrány viszont olyanokat is megvisel, akik nem tudtak a visszaélésekről, tisztességgel végezték munkájukat, miközben a rendszer visszaélt bizalmukkal

– írta. Hozzátette, hogy ezért látogattak el szerdán az NKTK munkatársaihoz, akik munkájukkal folyamatosan segítik a bűnesetek felderítését.

Nem ők a hibásak, hanem azok, akik visszaéltek megszerzett hatalmukkal

– tette hozzá.

Tarr Zoltán arra is kitért, hogy az NKTK munkatársai folyamatosan segítik a támogatások adminisztrációját. Köszönetét fejezte ki azért is, hogy „kitartóan segítik a nyomozók munkáját, nélkülük nem tudna ilyen gyorsan fény derülni az igazságra”.

Mint fogalmazott, az előző vezetés nevében is bocsánatot szeretne kérni tőlük azért, hogy ezt át kell élniük. Rögzítette: a megtisztulás egy szükségszerű folyamat ahhoz, hogy a kulturális támogatások rendszere a korábbiakkal ellentétben átláthatóan és igazságosan, politikamentesen működhessen. „Azokkal a munkatársakkal együtt, akik nem követtek el bűncselekményt és nem asszisztáltak a visszaéléseknél” – olvasható a bejegyzésben.

(MTI)