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Pető Péter: A Sulyok-eltávolítás demokráciaelméleti problémája az irodai légkondiháború kistestvére

24.hu
admin Pető Péter
2026. 06. 25. 13:55
24.hu
A Fidesz érvelésén nem segít, hogy ő a Fidesz – írja szerzőnk. Ez a szöveg a Kapufa című hírlevél egyik darabja. Ezt a 24 Extra legalább Közép csomagra előfizető olvasói kaphatják, ha feliratkoztak rá. Ezúttal a nekik június 25-én kiküldött szöveget mutatjuk meg itt. A hírlevél futballról, utazásról, ételekről, könyvekről, politikáról, médiáról és újságírásról beszél.

Nyilván lesznek radikális doktrinerek, akik már a hírlevél címe láttán állhatatos tiltakozásba kezdenek, s morálalapú érvelésben mutatnak rá, hogy a Magyar Péter által előterjesztett alkotmányügyi változások demokrácia- és politikaelméleti dilemmái nem írhatók le az irodai légkondicionáló-használatot kísérő kulturális és politikai viták jellegével, ám már most mondom: az elegancia minden elemét nélkülöző módon hagyom figyelmen kívül az abszolút szövegszínház befogadására alkalmatlanokat, akik elefántcsonttorony-lakókból lettek elefántcsonttorony-hajléktalanok.

Annyit azért elismerek, messziről indulunk, ahogyan barátaim egyike fogalmaz minden olyan sztorimesélés esetén, amikor az első mondatból nem látja garantáltnak a poén rapid érkeztét. Tehát tényleg kell majd pár bekezdés, mire elmondom, hogyan érthető meg a Sulyok Tamás eltávolítását előirányzó jogszabályokat kísérő alkotmányvita láthatatlan része onnan indulva, hogy: iglupárti vagyok.

Ez azt jelenti, hogy:

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