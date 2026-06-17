Magyar Péter: Jövő héten beterjesztjük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.

A kormányfő szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Erről már a megválasztása utáni első sajtótájékoztatón is beszélt.

A közpénz visszanyeri közpénzjellegét

– tette hozzá.