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Belföld

Magyar Péter: Jövő héten beterjesztjük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 17. 13:12
Varga Jennifer / 24.hu

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.

A kormányfő szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Erről már a megválasztása utáni első sajtótájékoztatón is beszélt.

A közpénz visszanyeri közpénzjellegét

– tette hozzá.

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