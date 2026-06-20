börtönfegyháztömegmészárlástömeggyilkos
Belföld

8 évet kapott a tömegmészárlással fenyegetőző, Magyarországon élő norvég férfi

MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
A kép illusztráció!
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 20. 20:50
MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
A kép illusztráció!
Az ítélet jogerős.

Jogerősen ítélte 8 év fegyházra a bíróság azt a Magyarországon élő norvég férfit, aki tömeggyilkossággal fenyegetőzött – számolt be az RTL.

A férfit három évvel ezelőtt fogták el a lakásánál a terrorelhárítók, miután kiposztolta az internetre, hogy a hírhedt norvég terrorista és tömeggyilkos, a 2011-ben 77 embert módszeresen levadászó Anders Breivik a példaképe. Sőt, a férfi az interneten azt is állította,

szeretné túlszárnyalni Breiviket az áldozatok számát tekintve.

A Magyarországon élő férfi több videót is feltöltött magáról az internetre, amikben az erőszakos terveit részletezi. Az egyik 2023-ban készült felvételen úgy fogalmaz:

Próbáljatok csak megállítani. Gyilkolhatok az utcán vagy egy üzletben is

Ezután pedig hozzáteszi, hogy akár a reptéren és a vasútállomáson is lecsaphat.

Mint kiderült, a férfi Norvégiában már ült börtönben erőszakos és szexuális bűncselekmények miatt. A magyar hatóságok a férfi telefonján gyermekpornográfiát is találtak.

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