8 évet kapott a tömegmészárlással fenyegetőző, Magyarországon élő norvég férfi

Jogerősen ítélte 8 év fegyházra a bíróság azt a Magyarországon élő norvég férfit, aki tömeggyilkossággal fenyegetőzött – számolt be az RTL.

A férfit három évvel ezelőtt fogták el a lakásánál a terrorelhárítók, miután kiposztolta az internetre, hogy a hírhedt norvég terrorista és tömeggyilkos, a 2011-ben 77 embert módszeresen levadászó Anders Breivik a példaképe. Sőt, a férfi az interneten azt is állította,

szeretné túlszárnyalni Breiviket az áldozatok számát tekintve.

A Magyarországon élő férfi több videót is feltöltött magáról az internetre, amikben az erőszakos terveit részletezi. Az egyik 2023-ban készült felvételen úgy fogalmaz:

Próbáljatok csak megállítani. Gyilkolhatok az utcán vagy egy üzletben is

Ezután pedig hozzáteszi, hogy akár a reptéren és a vasútállomáson is lecsaphat.

Mint kiderült, a férfi Norvégiában már ült börtönben erőszakos és szexuális bűncselekmények miatt. A magyar hatóságok a férfi telefonján gyermekpornográfiát is találtak.