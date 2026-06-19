Sulyok Tamás aláírta a miniszterelnök megválasztását korlátozó alaptörvény-módosítást

A köztársasági elnök aláírta az Alaptörvény módosítását, amely szerint összesen nyolc év miniszterelnöki megbízatás után nem választható újra valaki kormányfőnek, bár jelezte: a korlátozás a parlamentáris demokráciákban szokatlan, és korlátozza a parlament döntési lehetőségét.

Az államfő Facebook-oldalán ezzel összefüggésben Sulyok Tamás azt írta:

A parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a Kormány megbízatása az Országgyűlés bizalmának függvénye, amely a Kormány Országgyűlés irányába fennálló felelősségével párosul. Az Országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más, európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek.

Hozzátette azt is, hogy „az Országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti.”

„A közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan”, írta, ugyanakkor hozzátette:

Az alaptörvény-módosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnökké választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama. Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az Alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően az Alaptörvény módosítását aláírta és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

Ennek értelmében Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök.