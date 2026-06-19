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Belföld

Kigyulladt egy hulladéklerakó Cegléden, a tűzoltók jelentős erőkkel vonultak ki

hulladéklerakó Cegléden
Hello Cegléd / Facebook
Kigyulladt hulladéklerakó Cegléden 2026. június 19-én
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 19. 08:39
hulladéklerakó Cegléden
Hello Cegléd / Facebook
Kigyulladt hulladéklerakó Cegléden 2026. június 19-én
700 négyzetméteren gyulladt ki a kommunális hulladék.

Kigyulladt egy hulladéklerakó péntek reggel Cegléd külterületén, az M4-es autópálya közelében, a tűzoltók jelentős erőkkel vonultak a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Később azt tudatták, hogy mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég.

A közlemény szerint a ceglédi hivatásos tűzoltók és több más egység légzésvédelem mellett dolgozik a lángok megfékezésén, a rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti.

Az MTI kérdésére a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, hogy mintegy 40 tűzoltó 10 járművel vonult a helyszínre.

A lerakóban mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég; a katasztrófavédelmi mobil-labor folyamatosan méri a levegő minőségét – tették hozzá.

A tűről a Hello Cegléd Facebook-oldal közölt képeket:

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