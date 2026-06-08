Magyar, Pressman és a család

A KDNP-s Máthé Zsuzsa kérdezi Magyar Pétert. A kérdésben Máthé felemlegette David Pressmant, majd elmondta, hogy nem tudni, mit gondol Magyar Péter a családról. Szerinte Pressman és a Magyar körüli emberek lecserélnék a házasság keresztény gyökérzetű fogalmait. A kérdése tulajdonképpen az, hogy marad-e az Alaptörvény erre utaló része arról, hogy a házasság egy nő és egy férfi között létezik.

Én nem voltam a liberális internacionálé alelnöke, az ön bukott főnöke, aki nem mer ide bejönni, ő volt. Én nem voltam Soros György barátja sem.

– mondta Magyar, majd Ruffra utalva elmondta, hogy szerinte is tagadásban vannak, mert öszvérpártnak nevezik a Tiszát, meg DK-s szavazókat emlegetnek, miközben ha ma lenne a választás, még több fideszes szavazó szavazna a Tiszára, mint a választáskor, pedig akkor is sokan szavaztak.

A miniszterelnök elmondta, hogy elindul majd egy alkotmányozási folyamat, ahol mindenki elmondhatja majd a véleményét, még Máthé Zsuzsa is.