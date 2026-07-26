Jármű hajtott a tömegbe a német Pride idején, egy halott, többen életveszélyes állapotban – iszlamista férfit köröznek

Fehér kisbusz hajtott a tömegbe a berlini Pride-felvonulás közelében szombat éjszaka, legalább egy ember életét vesztette, a legfrissebb értesülések szerint tizenhatan megsérültek, többen közülük súlyosan – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnapra virradóra.

Az incidens a német főváros Tiergarten nevű parkjában történt. A Christopher Street Day rendezvényt tíz órakor megszakították. A tett háttere egyelőre nem ismert, Kai Wegner berlini polgármester a szabad és világra nyitott német társadalom elleni támadásról beszélt.

Arra az újságírói kérdésre, hogy terrorcselekményről van-e szó, úgy válaszolt, hogy azt még korai lenne megmondani. Florian Nath kijelentette, hogy a hatóságok gőzerővel nyomoznak az elkövető vagy elkövetők elfogása érdekében. A sofőr elmenekült a helyszínről. A hatóságok szerint ellentmondásos beszámolók vannak, hogy egy vagy több tettes volt-e. A rendőrség jelentős erőkkel vonult ki a helyszínre, a Pride-ra érkezett látogatókat kérték, hogy hagyják el a térséget.

Frissítés: iszlamista férfit köröznek Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert férfit köröz a német rendőrség a gázolásos támadás miatt – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnap. A hatóságok szerint a merénylő járműve egy fának hajtott. A sofőr elhagyta a támadás helyszínét, jelenleg feltehetően a német főváros egy másik negyedében lehet. A dpa német hírügynökség úgy értesült, hogy a gyanúsítottat májusban engedték ki egy javítóintézetből, és a családja Berlinben él. A tizenhat sérült közül három állapota életveszélyes, nyolcé pedig súlyos.

A dpa német hírügynökség szerint a hatóságok kivilágították a Potsdamer Platz és a Tiergarten-alagút déli része közötti területet nyomok után kutatva. Szemtanúk jelezték, hogy egyes emberek az incidens során szúrt sebeket kaptak. „Erről szemtanúk számoltak be nekünk. Hogy ott emberek fekszenek szúrt sebekkel” – ismertette tovább Florian Nath. Alexander Klute rendőrségi szóvivő később az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, jelenleg semmit sem tudnak az esetleges indítékokról, az elkövető vagy elkövetők személyazonosságáról, sem pedig a körülményekről.

A Bild című német lap a honlapján közölte, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ-közösség felvonulásán. A szervezők közlése szerint a demokrácia, tolerancia és sokszínűség jelzését akarták küldeni rendezvényükkel. Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter szövetségi támogatást ajánlott fel a tartományi hatóságoknak. A német kormány egyik szóvivője közölte, hogy Friedrich Merz német kancellárt haladéktalanul értesítették a történtekről. A szóvivő azt mondta, hogy „a kancellár és a belügyminiszter gondolatban az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vannak”. „Köszönetüket fejezik ki a mentőszolgálatoknak, és különös hangsúlyt fektetnek a szörnyű tett felderítésére és megbüntetésére” – fűzte hozzá. (MTI)