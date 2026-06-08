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Hegedűs Zsolt: Az orvosbárók ellen szigorúan fel fogunk lépni

Varga Jennifer / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 06. 08. 16:44
Varga Jennifer / 24.hu

A Mi Hazánk képviselője, Szabadi István több témában kérdezte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, aki a magán- és állami egészségügyi rendszerrel kapcsolatban azt mondta, robusztus, mindenkit egyenlően ellátni képes, fenntartható állami egészségügyre törekszik a Tisza-kormány. Újra kell szabályozni a két rendszer közötti átjárást, be kell zárni a kiskapukat, és meg kell szüntetni a szürkezónás megoldásokat mindenütt.

Az orvosbárók, hatalmukat átmentő és azzal visszaélő orvosi oligarchák ellen szigorúan fel fog lépni a Tisza-kormány. Hegedűs Zsolt azt mondta, érdemi ellenőrzésekre, valódi visszajelzési lehetőségekre van szükség a betegek, a hozzátartozók és a dolgozók részéről. Cél, hogy a valóban nagy tudású orvoselit körül ne birodalmak, hanem iskolák épüljenek, olyan szakmai műhelyek, ahol a tudás átadódik, és ahol a fiatal orvosok lehetőséghez és megfelelő képzéshez jutnak.

A szabad szülészorvos-választásról is kérdezte a Mi Hazánk képviselője az egészségügyi minisztert, aki elmondta, szakmai és női érdekvédelmi csoportokkal egyeztetnek majd a kérdésről. A paraszolvenciát már nem ismerő szülészorvos-nemzedék nem támogatná a régi rendszer visszaállítását. Ők a pihenőidejük és magánéletük vélelme mellett abban látnák a betegbiztonsági kockázatot, ha a szüléseket hosszú ügyelet után lévő vagy az ünnepi asztal mellől felálló szülész vezetné le. Megoldásnak nem a régi rendszer automatikus visszaállítását, hanem az egészségügyi intézmények és a dolgozók iránti bizalom megerősítését látják.

Válaszának végén az állami vezetők VIP-ellátásának felülvizsgálatát ígérte a tárcavezető.

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